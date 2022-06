Trasparenze da bollino rosso: Sabrina Salerno show in pizzo

Sei foto per un delirio social: Sabrina Salerno fra novità in una brillante carriera e foto da urlo manda in delirio la community.

Un nuovo progetto, in compagnia di grandissimi protagonisti nella scena dello spettacolo in Italia. Sabrina Salerno stupisce ancora, e fra stories e foto, manda in delirio la community su Instagram.

La splendida cantante e showgirl ha postato le foto con Luca Tommassini, e in pochi minuti i suoi fan hanno inondato la bacheca di complimenti. Merito non solo del suo look, di un fisico statuario, ma anche di un dato di fatto che emerge da tempo. La Salerno è infatti una delle donne più amate dagli italiani.

Una sorta di certezza per gli appassionati del piccolo schermo, che la seguono e chiedono spesso aggiornamenti sui prossimi appuntamenti per ammirarla on stage. Dalle prime esperienze sul palco con hit di grande successo e un fisico esplosivo, in Italia il seguito è stato così importante da renderla una star famosissima anche in altri paesi. Quel seguito, fatto di complimenti e ammirazione, non l’ha solo resa celebre, ma ha fatto di Sabrina Salerno una icona di fascino e sensualità, che ha conquistato uomini e pubblico di molte generazioni.

Sabrina Salerno, trasparenze e show su Instagram

Foto in intimo e pizzo, stories con abiti leopardati, una sensualità unica e naturale, curata negli anni fra allenamenti e presenze in tv che hanno fatto emergere genuinità e simpatia. Sabrina Salerno è fra le donne più amate dal pubblico italiano. Così tanto da dover postare un video in cui ha risposto a chi le chiede di aggiornare la sua pagina con nuove foto nonostante una attività social molto frequente.

L’ultimo lavoro per lei però si è trasformato in un boom di commenti. Al fianco di Luca Tommassini ha postato scatti in intimo, un volto come sempre travolgente e un fisico che ha fatto sognare generazioni. Il tutto si è trasformato in una valanga di reazioni, e del resto, con la direzione di Tommassini, e il fascino della Salerno, il progetto ha già una base sicuramente vincente.

Ciò che colpisce però è la capacità della Salerno di restare sempre sulla cresta dell’onda. Lo ha fatto trasformandosi da cantante in volto della tv, in attrice e anche in influencer. Lo riaffermano i numeri, in una pagina da un milione e 200mila followers che è una esplosione di sensualità.

Nell’ultima galleria il suo look è travolgente, lo sguardo incolla allo schermo e il fisico fa il resto. In 6 scatti arrivano le risposte che qualcuno si chiede nella community. Come fa la Salerno a mantenere un seguito così importante. Basta guardare i suoi scatti e la capacità di interagire con la community per scoprire tutti i suoi segreti.