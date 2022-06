Il Salento ai piedi di Sophie Codegoni, il costume è un filo

Magnetica, esplosiva, elegantissima: le vacanze di Sophie Codegoni in compagnia di Alessandro Basciano evidenziano la sensualità della modella e showgirl.

Non è mai passata inosservata, per una bellezza unica e una intelligenza molto apprezzata dal pubblico televisivo. Sophie Codegoni ha bruciato le tappe, e dal mondo della moda l’approdo sul piccolo schermo è stato rapido.

Prima ad Uomini e donne, grazie ad una brillante intuizione di Maria De Filippi. Le ha affidato il trono, ha fatto emergere non solo la sua eleganza e la bellezza di una donna giovanissima, ma anche la determinazione e un carattere forte che ha fatto breccia nel cuore di molti corteggiatori. Da quella esperienza la carriera della Codegoni è letteralmente decollata.

L’esperienza al Grande Fratello Vip ha infatti dato conferme sulle qualità della Codegoni. All’interno della casa ha mostrato una serie di look fantastici, ma anche una certa capacità nella gestione delle dinamiche. Dagli attacchi alle vicende sentimentali ma anche nelle emozioni che il programma regala a chi partecipa e segue da casa. Per lei sono state tante, soprattutto per via di un avvicinamento con un altro concorrente e poi di una storia con Alessandro Basciano che va a gonfie vele.

Sophie Codegoni incantevole in Salento

Coccole, carezze e baci. Una vera e propria storia, che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno portato avanti, difeso dagli attacchi in studio e mostrato fra scatti che testimoniano il loro legame. La coppia nelle pause lavorative si concede qualche momento di vacanza, e dall’ultima arrivano foto che hanno conquistato i followers.

Le istantanee arrivano dal meraviglioso Salento, e il giro in barca della coppia, fra tuffi, divertimento e relax, si trasforma in una gallery travolgente. Basciano si fa immortalare nelle splendide acque di un luogo magnetico, mentre la Codegoni alla guida della barca è incantevole.

Il bikini è minimal, le forme curatissime ed esplosive, la bandana in testa rende ancora più magnetico il suo splendido viso. La Codegoni è uno spettacolo e i fan lo sottolineano a margine di una galleria da quattro scatti. Le reazioni sono infatti tantissime, e come spesso accade i followers già le chiedono quale sarà la prossima avventura televisiva. Il momento d’oro per la Codegoni quindi prosegue e un numero su tutti testimonia il seguito. Sono quasi mille le reazioni agli scatti, e tutte di ammirazione per lei e per il compagno conosciuto in una carriera che fra notorietà e amore le sta regalando molto.