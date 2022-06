Carolina Stramare, pantalone trasparente e perizoma piccante

Carolina Stramare, questa volta ci fa andare completamente fuori di testa non con il suo solito post che pubblica ogni volta sul profilo ufficiale Instagram, ma questa volta con una ‘storia’ che ha catturato inevitabilmente la nostra attenzione

Ovviamente non potevamo affatto non mostrarvela ed è per questo motivo che abbiamo deciso di farvi vedere il suo ultimo capolavoro che sta avendo un grandissimo successo e merita di essere chiamato tale. Davvero continuiamo a rimanere senza parole quando si parla di lei. Siamo completamente su un’altra dimensione ed il contenuto rivela tutto il suo straordinario repertorio: semplicemente eccezionale. Null’altro da aggiungere – FOTO

Carolina Stramare, la ‘storia’ che ci fa andare matti

Sempre lei, semplicemente lei. Da quando l’abbiamo vista per la prima volta sul piccolo schermo la nostra vita è inevitabilmente cambiata. Ovviamente in positivo, ci mancherebbe altro. Anzi, non potrebbe essere altrimenti. Carolina Stramare è una delle regine indiscusse dei social network. Tanto è vero che lo dimostrano i tantissimi suoi follower (più di 415mila persone) non si perdono un solo suo aggiornamento che merita di essere visto sempre con la massima attenzione. Questa volta, però, quello che vi faremo vedere non è un post ma una storia. Uno screenshot che vi svolterà completamente la giornata. E’ vero che non si tratterebbe affatto della prima volta, ma possiamo confermarvi che in questa occasione ha decisamente esagerato. per la gioia di tutti noi, ovviamente. Il titolo è già un programma, figuriamoci dopo che vedrete il contenuto cosa penserete. Un abito estivo è proprio quello che ci voleva. Poco importa se siamo ancora in primavera, visto che lei insieme alle sue colleghe hanno voluto anticipare i tempi e far vedere a tutti i loro vestiti. Il suo è semplicemente spettacolare e non ha bisogno assolutamente di essere commentato visto che le parole le abbiamo definitivamente esaurite.

Carolina Stramare, perizoma illegale e top troppo prorompente – FOTO

Ed eccola qui, semplicemente incantevole. Un pantalone trasparente ma che nulla può nell’oscurare il suo perizoma che si vede perfettamente. Una vera e propria opera d’arte. Così come il suo top alquanto prorompente che fa venire i migliori mal di testa a tutti quanti noi. La ripresa dall’alto fa vedere, ancora di più, il contenuto semplicemente perfetto. Una foto, screenshot, pensate quello che volete: avevamo bisogno di un qualcosa della classe ’99 per svoltare la nostra giornata. Finalmente ce l’abbiamo, ancora buona visione.