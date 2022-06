Megan Fox, tacchi da capogiro e vestito cortissimo: spettacolo rovente

Attrice, modella, imprenditrice di successo. Megan Fox è una delle donne più ammirate e famose al mondo, ed ha un seguito clamoroso suo social. Gli ultimi scatti hanno mandato in tilt la community.

Megan Fox continua a stupire, senza sosta e con un seguito clamoroso. La sua carriera è partita nel 2000 con diverse apparizioni nelle serie televisive statunitensi, ma il boom per lei è arrivato con la famosa serie Hope and Faith.

Da Transformers ad altre pellicole la sua carriera è letteralmente decollata, e Megan Fox fra film ed esperienze nella campo della moda è diventata icona di fascino e stile. Dalle passerelle il passo da imprenditrice è stato breve, e l’ha portata a diventare proprietaria di Frederic’s of Hollywood.

Un successo planetario il suo, che si è tradotto in una valanga di followers anche sui social. La star di Hollywood è infatti fra le donne più seguite al mondo su Instagram, e dalla sua pagina arrivano scatti che i fan prendono letteralmente d’assalto.

Megan Fox senza limiti: la community resta di sasso

Venti milioni di followers. Basterebbe questa cifra per rendere l’idea del seguito di una donna bellissima che in tutti i progetti intrapresi ha sempre incassato un seguito clamoroso. Fra cambi di look, gossip, collaborazioni con grandi brand e video nei suoi momenti di relax, l’attrice mostra il suo fascino.

Capelli scuri, occhi chiari e un fisico esplosivo fanno il resto. Le copertine dei giornali sono frequenti, e il mondo del gossip prova sempre a scovare qualcosa di nuovo su di lei, che dopo il divorzio da Brian Austin Green si gode un nuovo amore. Ciò che colpisce però è la capacità di mostrarsi suo social fra trasformazioni che conquistano sempre i fan.

Come nell’ultimo scatto, preso d’assalto con circa 2mila commenti. Tacchi altissimi, un vestito coloratissimo che si apre e mostra un fisico curato sotto ogni aspetto. La foto è pazzesca e testimonia quanto Megan Fox sia non solo una delle donne più attraenti del mondo, ma anche un vulcano che non smette mai di stupire e regala emozioni ai suoi followers.