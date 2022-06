Affare dell’estate in arrivo: scambio Juventus-Napoli, si può

Affare dell’estate in dirittura d’arrivo per le due squadre che sono pronte ad essere le protagoniste della prossima stagione: come avete ben potuto intuire dal titolo stiamo parlando della Juventus e del Napoli

In realtà i tifosi di entrambe le squadre si aspettavano decisamente qualcosa in più nel torneo che si è concluso da qualche settimana, solamente che il titolo se lo sono conteso (fino all’ultima giornata) le due milanesi che si sono date battaglia davvero fino alla fine. Adesso però, le “rivali” di sempre sono pronte ad accordarsi in vista di questa sessione estiva di calciomercato con uno scambio che si può fare e che potrebbe andare in porto.

Juventus-Napoli, affare in dirittura d’arrivo?

La volontà di entrambe le società è quella di fare meglio rispetto alla passata stagione dove hanno decisamente deluso i propri sostenitori. Rispettivamente hanno concluso il campionato al quarto e terzo posto. I bianconeri specialmente che, dopo dieci anni dall’ultima volta, hanno concluso senza mettere in bacheca un solo trofeo. Il ritorno di Allegri, da questo punto di vista, non è stato affatto dei migliori. Spalletti invece ci ha provato sino all’ultimo, ma le gare considerate alla “portata” dagli azzurri in realtà si sono rivelate delle vere e proprie trappole. Risultato? Punti persi e addio sogno scudetto che manca da più di 30 anni. Ci riproveranno la prossima stagione, come sempre, visto che nessuno vuole partecipare e punteranno alla vittoria finale. Inevitabilmente, per pensare a tutto ciò, bisogna investire nel prossimo calciomercato estivo. Tra le due società, però, potrebbe andare in porto uno scambio che potrebbe non far piacere ad una delle due parti.

La Juventus pronta a proporre uno scambio al Napoli: offerto Gatti

Federico Gatti è l’uomo del momento. Il suo esordio in nazionale (senza aver esordito mai in Serie A) è stato dei migliori. Ha tenuto banco a gente come Abraham, Grealish e Kane. Non gli ha consentito di creare occasioni né altro. La Juventus lo ha prelevato dal Frosinone a gennaio, ma lo ha fatto rimanere nel Lazio fino a giugno. Poi sarà bianconero, ma per quanto tempo ancora?

Possibile che possa essere utilizzato come merce di scambio da parte della ‘Vecchia Signora’ che intende rinforzare il reparto difensivo con un calciatore di sicuro affidamento e che conosce molto bene il campionato, oltre ad essere uno dei migliori nel suo ruolo. Il nome è quello di Kalidou Kouliabaly. Un nome che farebbe impazzire di gioia i sostenitori bianconeri, ma allo stesso tempo farebbe infuriare quelli partenopei che non accetterebbero mai uno scambio del genere.