Eleonora Boi, mini bikini ma lato A esagerato: incontenibile

Eleonora Boi senza freni: la foto in arrivo dalla Sardegna fa esplodere i commenti dei fans. Fascino e stile per una donna bellissima.

Uno sguardo magnetico, in fascino unico e una carriera in grande crescita. Eleonora Boi, nata a Cagliari, fin da giovanissima ha coltivato il sogno di entrare nel mondo del giornalismo.

Grazie ad alcuni importanti stage ci è riuscita, e contestualmente ha partecipato anche a Miss Italia. Il suo sogno è sempre stato però il mondo dello sport e della comunicazione, e da Sportitalia a Mediaset, alla conduzione di trasmissioni molto importanti, la splendida sarda ha incassato subito una risposta importante dagli appassionati di calcio.

Alta, bellissima, con un viso incantevole e soprattutto molto preparata. Difficile per lei passare inosservata, e un grande del basket italiano si è accorto di una donna incantevole. La storia fra la Boi e Danilo Gallinari, stella italiana dell’Nba, va infatti a gonfie vele fra scatti, dediche e scambi di coccole social. Ciò che i fan non possono fare a meno di apprezzare sono però gli scatti che arrivano sulla sua pagina Instagram, e testimoniano quanto la splendida giornalista sarda sia una donna affascinante.

Eleonora Boi, la foto sul web manda in tilt la community

La splendida giornalista terminate le fatiche della stagione in Serie A si è concessa qualche giorno in Sardegna. Dalla sua terra, molto amata, la giornalista ha postato una serie di scatti che hanno mandato in tilt una community da quasi un milione di followers, sempre molto attenta agli scatti che arrivano.

Bikini strettissimi, un fisico molto curato, soprattutto un volto che ha fatto breccia nel cuore degli italiani e che davanti agli obiettivi è unico. Poi ancora un post in primo piano con un costume che evidenzia le splendide forme della Boi, e subito una valanga di like per lei. Il resto arriva nelle stories, in cui la giornalista mostra una giornata in un luogo magnetico con abiti firmati e un look da sogno.

Il tutto si trasforma in una serie di messaggi da parte dei fan ai quale la giornalista risponde ringraziando sempre per gli attestati di stima. Poi ancora vacanze e l’attesa per il ritorno della Serie A. Non solo per lei, ma anche per gli appassionati che la seguono e le ribadiscono di non vedere l’ora di tornare a rivederla davanti alle telecamere per ammirare tutta la sua bellezza.