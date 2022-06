Telefonata di Maldini al Real: nuovo colpo in casa madridista

In casa Milan non riescono a conoscere la parola “sosta” o “vacanza”. Specialmente per quanto riguarda la dirigenza che continua a lavorare e pensa già alla prossima stagione. In particolar modo il direttore tecnico, Paolo Maldini

Proprio il dirigente ex bandiera rossonera non si è mai stato un attimo fermo e, proprio per il bene del ‘Diavolo’, continua a lavorare. L’obiettivo è quello di continuare a fare bene e ripetersi, proprio come si è verificato nell’ultima stagione quando i rossoneri sono saliti sul tetto di Italia dopo undici anni di distanza dall’ultima volta. Adesso si cerca un nuovo colpo, probabilmente nel posto preferito della dirigenza, ovvero in Spagna: sempre in casa Real.

Milan, si cerca il nuovo colpo dal Real Madrid

Il connubio tra il Milan ed il Real Madrid continua. Negli ultimi anni si sono verificate molte operazioni che hanno visto protagoniste probabilmente le due società più importanti e conosciute nel mondo calcistico. Non è affatto un mistero che il numero uno dei ‘Blancos‘, Florentino Perez ha un ottimo rapporto con i team italiani. Specialmente quello del Milan. Proprio quel club che è stato allenato per anni da Carlo Ancelotti. Il manager romagnolo è ancora amato dai suoi vecchi tifosi che non lo hanno mai dimenticato e lo porteranno per sempre nel cuore per quello che ha fatto vincere e per la storia che ha scritto nel club. Lo ameranno ancora di più se nella prossima sessione estiva del calciomercato deciderà di cedere uno dei suoi calciatori che, a quanto pare, non rientra più nel suo progetto tecnico. Una occasione enorme per la società di via Aldo Rossi, pronta a piazzare l’ennesimo colpo in casa della squadra campione d’Europa. In corso una telefonata tra l’uomo inquadrato qui in foto ed i dirigenti spagnoli.

Milan, nuovo tentativo per Asensio

Il nome è sempre quello e non è mai stato cancellato dalla lista della dirigenza. Marco Asensio è l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo del team allenato da Stefano Pioli, in vista della prossima stagione. L’attaccante spagnolo (piace) e non poco al Milan che lo segue da tempo ed anche con un forte interesse.

In questo momento il calciatore è impegnato con la sua nazionale in vista dell’ultimo impegno di Nations League, poi sarà solamente vacanza. Anche se, proprio tra un tuffo e l’altro, avrà anche qualche minuto per pensare a cosa ne sarà del suo futuro. In particolar modo se continuare la sua carriera nel Real (dove lo spazio è ridotto) oppure accettare le lusinghe da parte dei rossoneri.