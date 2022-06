Wanda Nara, cyclette focosa con la mini canottiera – VIDEO

Wanda Nara è sempre la solita “Wandita”. La modella argentina ha ancora una volta preso alla “sprovvista” la “sua” solita e vasta platea che la segue su Instagram. Lady Icardi ci è andata piano con l’ultimo post pubblicato sulla nota piattaforma che è stata, praticamente, assaltata dai fan. Tantissimi i “mi piace” e i commenti.

Sono poche, pochissime le certezze su cui è possibile contare. Trovare, su Instagram, un nuovo post di Wanda Nara rientra ampiamente tra questi. La modella argentina, infatti, è molto attiva sulla nota piattaforma dove può vantare un seguito a 6 zeri.

Questo, ovviamente, è legato alla caratura del personaggio che, nel corso di questi anni, è stato capace di inventarsi e reinventarsi, andando a influenzare, a modo suo, anche il mondo del Calcio. Chiedere a Mauro Icardi che ha affidato a lei la propria procura.

Wanda Nara, l’allenamento è ancora più rovente: il top è troppo mini!

Chi la segue ha ormai imparato il suo modus operandi per quanto concerne i social, specie Instagram. La piattaforma di proprietà di Mark Zuckerberg, infatti, accoglie quasi tutti i giorni un nuovo post di Wanda Nara. Che sia un post o un video non c’è alcuna differenza. L’unica cosa che conta, per i tanti fan che la seguono, è che al centro del post ci sia la modella argentina. Sono tantissimi i consensi che la Nara riesce a strappare con ogni nuovo post. Sono numerosi, infatti, i “like” e I commenti ricevuti. Non c’è da meravigliarsi, basterebbe tenere conto del numero di followers. Gli utenti che hanno “tappato” sul tasto “segui” sul profilo di Wanda Nara ammontano a 12,6 milioni. Un numero pazzesco che difficilmente potrebbe essere contenuto in 20 stadi messi uno accanto all’altro.

La maggior parte dei followers, ha conosciuto la Nara grazie al Calcio. Una vasta parte di loro la segue anche per avere notizie in merito al futuro di Mauro Icardi che, al momento, dovrebbe restare in quel di Parigi. Ad ogni modo, il grande “segreto” di questo successo non è poi un segreto. Infatti, il grande seguito è dovuto alla straordinaria capacità, da parte di “Wandita” di mettere insieme la sua bellezza e sensualità. Nell’ultimo post l’argentina è protagonista di un breve video. La Nara, nel filmato, ha da poco completato una sessione di allenamento. La modella indossa un top di colore viola che risulta molto piccolo e, infatti, l’indumento ha qualche difficoltà a contenere il lato A.