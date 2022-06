Elisabetta Canalis, un costume così mini non si era visto: spettacolo scottante

Siamo estremamente convinti che non avete mai visto indossare, direttamente dalla protagonista in questione, un costume decisamente rovente e scottante. Ancora una volta Elisabetta Canalis sorprende tutti quanti noi con un nuovo post

Ogni volta che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ decide di pubblicare qualcosa direttamente sul suo account ufficiale Instagram è sempre uno spettacolo. Non solo: anche un grandissimo successo sia per quanto riguarda il numero dei “like” che sta continuando a ricevere, sia per i commenti di approvazione da parte dei fan che non hanno potuto fare altro che alzarsi in piedi e applaudire l’ultimo capolavoro che ci ha regalato – FOTO

Elisabetta Canalis, mini costume decisamente illegale

In questo momento (almeno secondo quanto postato sul suo account ufficiale) si trova a Portofino per rilassarsi un po’. Anche se, tra pochissime ore (precisamente sabato 18 giugno), la donna in questione sarà impegnata nel suo esordio di kick boxing. Già, perché ci è voluto un attimo dal passare al bancone di ‘Striscia la Notizia’ sul ring indossando i guantoni. Ci saranno una serie di sfide nel corso del ‘Night of Kick and Punch‘. Si conosce anche il nome della sua sfidante: si tratta di Rachele Muratori, una modella ed influencer di molti anni meno di lei. Proprio come ha rivelato la bellissima sarda: “Sarà molto strano doverla picchiare”. Come riportato in precedenza, però, ci saranno molte sfide, ma è inevitabile che l’occhio cada proprio su questa sfida che appassionerà tantissime persone. Così come lo è il fatto che le stesse faranno il tifo per la splendida 43enne in un match che promette molto spettacolo. Anche se, adesso, in questo momento ci concentriamo decisamente su altro. Ovvero sul suo ultimo post che sta raccogliendo un successo incredibile su Instagram. D’altronde, non poteva essere altrimenti.

Elisabetta Canalis, prima del match posa con un costume troppo mini – FOTO

Ed eccola qui, sempre più seducente e sexy che mai. Per lei il tempo sembra non essere mai passato, un qualcosa di incredibile. Davvero. Facciamo veramente fatica a crederci visto che per noi rimane sempre la stessa, proprio come quando l’abbiamo conosciuta più di venti anni fa e vista per la prima volta in televisione insieme alla sua amica Maddalena Corvaglia. Un costume fin troppo mini che non può assolutamente passare inosservato e merita di essere visto con molta attenzione. Anzi, merita di essere visionato più e più volte.