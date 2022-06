Antonella Mosetti ed il lato A che esplode: canottiera in difficoltà

La canottiera di Antonella Mosetti appare molto in difficoltà. Perché stiamo dicendo questo? Perché la sua ultima foto pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram parla chiaro e non mente affatto: guardare per credere il tutto – FOTO

Una foto così farebbe andare completamente fuori di testa la maggior parte dei suoi follower. Non è escluso che una cosa del genere non sia accaduta, anche perché non sarebbe affatto la prima volta che si verificherebbe una cosa del genere. Sempre più sensuale la nativa di Roma, c’è assolutamente poco da fare. L’ultima opera d’arte fornita dalla showgirl italiana è decisamente da infarto. I suoi fan sono impazziti di gioia.

Antonella Mosetti sempre più “letale”

Con una foto del genere davvero sarebbe capace di mettere tutti quanti ko. In realtà ci basterebbe anche solamente questo selfie, ma questa volta ha deciso di esagerare. Non si tratterebbe affatto del primo episodio che la vede come protagonista, ma possiamo confermare che la stessa è andata fin troppo oltre. Sia chiaro, non si tratta affatto di una cosa negativa, ci mancherebbe altro. Anzi, molto probabilmente i suoi follower non stavano aspettando altro se non il suo ultimo post dove poter lasciare un più che meritato “like” ed anche il solito commento di approvazione che non deve mai mancare. Tanto è vero che anche due regine indiscusse della nostra speciale rubrica, come Francesca Brambilla e Laura Cremaschi (del programma ‘Avanti un Altro’), non hanno potuto fare diversamente: ovvero lasciare un bel cuoricino. Numeri che, con il passare delle ore, stanno aumentando vertiginosamente e sempre di più. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare, offre la nostra cara Antonella.

Antonella Mosetti, la canottiera chiede “aiuto”: sempre più esplosiva – FOTO

Pensavate che stavamo mentendo? Assolutamente no, anche perché quando si parla di lei siamo sempre più seri. Uno scatto che ha fatto mandare completamente in tilt tutto Instagram. Un selfie dall’alto che mette in mostra una buona parte del suo repertorio. Oltre al suo viso sempre più sexy, possiamo notare lo sguardo che fissa decisamente altro e la sua canottiera che chiede “aiuto”. Il motivo di tutto questo? Semplicemente esplosiva per via del suo importante lato ‘A’, non potrebbe essere altrimenti. Una foto di cui avevamo un forte bisogno e che ci ha donato. I suoi fan non potevano chiedere diversamente. Un altro grande successo firmato dalla Mosetti.