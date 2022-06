Galliani altro colpo del Condor: il Monza pesca in casa Inter

Galliani ha un solo obiettivo per il Monza, e vuole portarlo nella parte sinistra della classifica: il mercato entra nel vivo, pronto l’innesto dall’Inter.

Neanche il tempo di festeggiare la promozione in Serie A e il Monza è già pronto a programmare. Per Galliani questa è l’unica strada percorribile, lo ha dimostrato in anni di successi clamorosi al Milan, e il suo Monza di certo non vuole fare da comparsa.

La base dalla quale ripartirà il club è di ottimo livello. Giovani interessanti, organizzazione, grandi competenze. Servono però quei calciatori esperti in un campionato difficile. Elementi che hanno già disputato molte stagioni in Serie A, e soprattutto pronti a guidare il gruppo e a dare esperienza a Stroppa.

L’obiettivo è infatti già dichiarato. Galliani ha in più occasioni ribadito che il club deve provare ad affermarsi nella massima serie ricalcando le orme del Sassuolo, che è ormai una realtà consolidata. Per farlo però servono giovani da far crescere, ma anche elementi in grado fin da subito di imporsi. Proprio per questo le trattative sono tante, e una potrebbe sbloccarsi ben presto dopo un incontro con l’Inter.

Monza, l’affare sta per chiudersi: in arrivo il difensore

I nomi sono tanti, dalla difesa all’attacco. Galliani è un grande estimatore di Pinamonti e Nandez, ma il primo obiettivo sarà ripartire da una difesa forte, indispensabile per garantire solidità a Stroppa. I nomi non mancano, e nelle prossime ore potrebbe tenersi un incontro con l’Inter per chiudere una trattativa importante.

Galliani vorrebbe infatti regalare a Stroppa un difensore esperto, e l’identikit porta ad Andrea Ranocchia. Il calciatore è una bandiera per i nerazzurri, ma vorrebbe chiudere la carriera giocando di più e trovando una realtà in cui potrebbe essere uno dei leader. Quella occasione la sta offrendo Galliani, che tenta il doppio colpo con i nerazzurri.

Stroppa ha infatti dato mandato al club di provare a trattenere Pirola. In una stagione in cui il calciatore dell’Inter in prestito al Monza è stato out per alcuni infortuni, il tecnico lo ha schierato da titolare nelle gare dei playoff e ha incassato una serie di ottime prestazioni. Per questo motivo il doppio colpo è possibile, e Galliani ha fretta di chiudere.

Poi una serie di nuovi contatti per tentare di arrivare a Pinamonti e Nandez, in una lunga lista di appuntamenti di alto profilo che testimoniano le ambizioni del club. Sta per nascere una nuova squadra che vuole imporsi in Serie A, e a giudicare dai nomi sul taccuino di Galliani, il Monza ha ambizioni importanti.