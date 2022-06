Mercedesz Henger, lo scambio di costume è rovente: Isola a bocca aperta

Mercedesz Henger, lo scambio di costume con un altro naufrago dell’Isola dei Famosi è decisamente rovente: tutto il pubblico italiano rimane decisamente a bocca aperta. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Guardare per credere

Manca sempre meno alla fine del reality show. Per la figlia d’arte si tratta, appunto, della sua seconda esperienza visto che già in passato ha partecipato al programma. Anche in questa edizione si sta rivelando come una delle protagoniste indiscusse visto che sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatta. In questa occasione mette in scena un filmato che definire “bollente” è assolutamente troppo poco. Guardare per credere – VIDEO

Mercedesz Henger, lo scambio dei costumi è illegale

In realtà ci basterebbe anche questo primo piano da parte sua, ma quello che andrete a vedere a breve vi svolterà completamente la giornata. Un simpatico aneddoto si è verificato, proprio nelle ultime ore, direttamente dall’Honduras. Protagonisti proprio la persone che vedete inquadrata in foto, Mercedesz Henger e l’altro naufrago, Edoardo Tavassi. Sì, proprio il fratello di Guendalina che è pronto ad arrivare fino alla finale e vincere il montepremi. Stesso discorso vale anche per l’ungherese che non molla di un centimetro e ce la metterà tutta per arrivare fino alla puntata finale. Anche se, nelle ultime ore, proprio i due personaggi citati in precedenza sono stati protagonisti di un episodio che ha divertito e allo stesso tempo incuriosito. Il titolo è tutto un programma. Sicuramente starete pensando: come è possibile che un uomo ed una donna possano scambiarsi il costume? Lo hanno fatto, solamente la parte di sotto. I risultati sono stati a dir poco catastrofici. Il nativo di Roma ha avuto un bel po’ di difficoltà visto che la parte di sotto veniva coperto dalle due mani. Quella della Henger, invece, era decisamente largo. Se non avete capito di cosa stiamo parlando non vi resta che vedere il filmato che ha scatenato moltissime risate all’interno dell’Isola.

Mercedesz Henger, lo “scambio” è romantico – VIDEO

Come si può notare i due naufraghi hanno dato un vero e proprio spettacolo tra tutti i presenti. Per molti telespettatori pensando che tra i due ci sia del tenero, anche se la maggior parte delle donne non crede a tutto ciò. Anzi, si scatena contro la 30enne scrivendo che è una persona falsa.