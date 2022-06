Accelerazione decisiva per Berardi: finalmente una big italiana

In questi ultimi anni si è sentito molto parlare del futuro che riguarda Domenico Berardi. Il classe ’94 è sempre stato accostato a tantissimi club italiani ed esteri che sono rimasti completamente meravigliati dalle sue ottime prestazioni

Nella stagione appena conclusa ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto ed ha confermato quanto fatto di buono con la maglia del Sassuolo. Lo dimostrano i numeri e soprattutto l’essere sempre più leader del team romagnolo zeppo di giovani. Adesso, però, il resto dei calciatori potrebbe non avere più consigli dall’esterno d’attacco che può finalmente sognare il passaggio in una big dopo tanti anni vissuti in Emilia Romagna.

Berardi, adesso ci siamo: passaggio nella big ad un passo

Domenico Berardi spinge per avverare un altro dei suoi sogni. Il suo obiettivo è quello di giocare, con molta più continuità, in ambito internazionale. Una cosa che, fino ad ora, ha fatto solamente in nazionale vincendo un campionato europeo. Mezzo anno, invece, con i romagnoli nella loro prima ed unica esperienza in Europa League dove non riuscirono a superare neanche il girone. A 28 anni per il giocatore è arrivato il momento che stava aspettando: quello di militare in un club che partecipi alla prossima edizione della Champions League. Una cosa assolutamente da non sottovalutare e che presto può realizzarsi visto che anche la squadra in questione è interessata al costo del suo cartellino. Da valutare, ovviamente, il prezzo che sparerà la sua squadra. Il dirigente Giovanni Carnevali è sempre stato chiaro in merito: i suoi calciatori sono un vero tesoro per la squadra, ma solamente se dovesse arrivare una offerta giusta allora saranno pronti a partire. Tra questi spunta proprio il nome dell’attaccante pronto ad iniziare una nuova avventura. Sempre in Serie A visto che non ha alcuna intenzione di trasferirsi all’estero.

Berardi, assalto della Juventus: possibile accordo tra le due parti

E’ la Juventus la squadra maggiormente interessata al suo acquisto. Dopo l’addio di Dybala e quello molto probabile di Morata, la dirigenza spera di comporre un tridente di tutto rispetto formato da Vlahovic, Chiesa (quando rientrerà dall’infortunio) e lo stesso Berardi.

Da Torino, però, deve partire una offerta che deve avvicinarsi almeno sui 30 milioni di euro, altrimenti non se ne farà nulla. Da Sassuolo sono stati fin troppo chiari: parleranno con tutte le società interessate ai loro gioielli, ma quando arriverà una offerta che riterranno ottimale allora l’affare potrà definirsi concluso.