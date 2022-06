Claudia Ruggeri, il backstage è più provocante della sfilata – FOTO

Possibile mai che il backstage diventa ancora più provocante rispetto alla sfilata? Beh, se ti chiami Claudia Ruggeri allora sì. Anche in questa occasione la nativa di Roma fa vedere a tutti la propria classe. I risultati sono fin troppo evidenti

Anche questa volta ci spiazza completamente e ci fa rimanere a bocca aperta. E’ vero che non si tratta affatto della prima volta, così come non lo è il fatto che anche in altre occasioni lo ha fatto, ma questa volta si è decisamente superata con un vestito che mette in risalto le sue straordinarie forme che non possono assolutamente passare inosservate e meritano di essere viste con la massima attenzione. Guardare per credere il tutto – FOTO

Claudia Ruggeri, il verde le dona divinamente

Per chi la segue e non si perde un solo suo aggiornamento sa benissimo che in questo momento Claudia Ruggeri si trova a Firenze. Proprio nelle ultime ore ha pubblicato una foto che ci ha lasciato completamente senza parole. Nel senso positivo della frase, ci mancherebbe altro. Veramente non siamo riusciti a trovare una frase giusta per poter vedere la sua straripante bellezza che, ogni volta la vediamo, ci annebbia completamente la mente. Uno spettacolo della natura, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Oramai il pubblico italiano, poco prima di sera, ha annullato tutti i suoi impegni per dedicarsi solamente ad uno. Quale? Quello di vederla nella trasmissione di ‘Avanti Un Altro’. Ogni volta che ‘Miss Claudia‘ va in scena lo spettacolo è assicurato. Davvero non ce n’è per nessuno. La cognata di Paolo Bonolis (sta con il fratello della moglie, Sonia Bruganelli) è una spanna sopra gli altri, c’è poco da fare. Così come il resto delle sue amiche e colleghe che lavorano con lei. Tanto è vero che anche Laura Cremaschi non ha potuto fare altro che lasciarle un bel “like”. Il vestito verde che indossa le dona divinamente.

Claudia Ruggeri, sempre più sexy: guardare per credere – FOTO

Un vestito verde che non ha affatto bisogno di presentazioni ed essere commentato. Poco prima della sfilata la nativa di Roma è decisamente un belvedere. Senza alcun tipo di dubbio. In risalto il suo importante e prorompente lato ‘A’ che merita decisamente. Tantissimi i commenti che sta continuando a ricevere. Ci stiamo abituando così bene che adesso attendiamo con ansia un’altra sua foto direttamente da una delle città più belle di Italia come quella di Firenze.