La doccia bollente di Soleil lascia senza parole: il costume è un filo

Soleil Sorge ammalia con la sua incredibile sensualità postando un vide su Instagram. Molti dei followers che vanta ora la modella ed influencer italo-americana sono legati, senza alcun dubbio alla sua partecipazione al “Grande Fratello”. I fan non hanno fatto mancare il loro punto di vista nella sezione commenti. Ingenti anche i “like”.

Se c’è un membro del cast dell’ultima edizione del “Grande Fratello VIP” che ha fatto maggiormente parlare di sè, senza indugio, è stata Soleil Sorge. La modella, attrice e influencer, già nota al pubblico generalista per via delle sue frequenti partecipazioni a diversi format televisivi, come “Uomini e Donne“, ha visto crescere il suo seguito successivamente al suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Un evidente sintomo di ciò è il boom di followers che la modella ha fatto registrare sulle pagine social, in particolare Instagram sulla quale risulta molto attiva, pubblicando, con una certa frequenza.

Soleil Sorge, il costume, quasi, non si vede: doccia rovente su Instagram!

Nel corso della sua avventura al “Grande Fratello VIP“, Soleil Sorge ha dato grande “spettacolo“. Spesso l’italo-americana indossava il bikini. Gli spettatori, hanno sempre commentato con un certo interesse le clip video postate dai canali ufficiali della trasmissione. La Sorge, però, si è resa protagonista anche di un’altra vicenda, ovvero il presunto flirt con Alex Belli. Un “caso, si potrebbe quasi definire così, che ha mosso l’interesse dei tanti spettatori del reality condotto da Alfonso Signorini e in onda ogni settimana da Settembre a Marzo, in quella che, è stata l’edizione più lunga della storia della trasmissione.

Così lunga che, Soleil ha avuto modo anche di confrontarsi con Delia Duran, consorte di Alex Belli, che è entrata nella casa qualche settimana dopo l’eliminazione del marito. La questione ha tenuto banco per ulteriore tempo, salvo poi rientrare in occasione dell’atto finale del programma. Ad ogni modo, bisogna evidenziare che la Sorge ha ricevuto un boom di nuovi followers in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello. La modella, infatti, attualmente vanta un seguito pari a 1,2 milioni di followers. Gli utenti sono molto attivi sul profilo di Soleil, rilasciando, spesso, una serie lunghissima di “like” e di commenti. Nell’ultimo post è possibile notare la modella protagonista di un set fotografico composto da diverse foto e da un video. Proprio il filmato in questione ha attirato l’attenzione dei followers, i quali non hanno indugiato nel mettere “mi piace” e nel commentare. Nel video, la modella si appresta a fare una doccia indossando un bikini che risulta sottilissimo!