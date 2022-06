Scambio Milan-Napoli, gli allenatori danno l’ok: affare ad un passo

Quello tra il Milan ed il Napoli è più che una idea: tanto è vero che anche i due allenatori hanno voluto dare il loro ok per questa trattativa che può decollare in vista di questa sessione estiva pronta a regalare grandi emozioni

Anche se il calciomercato, di regola, non è ancora aperto le società si sono mosse già in anticipo per cercare di concludere qualche affare per poi ufficializzarlo definitivamente il primo luglio, giorno in cui si apriranno ufficialmente le danze. A questo grande ballo vogliono partecipare, di diritto, le protagoniste dell’ultima stagione si Serie A come il Milan campione di Italia allenato da Stefano Pioli ed i terzi in classifica, il Napoli di Spalleti.

Milan e Napoli, affare in vista: allenatori danno l’ok

Oltre ad essere state le protagoniste della passata stagione, chi per un motivo e chi per un altro, il Milan ed il Napoli sono pronto ad “affrontarsi” in un’altra veste. Ovvero quella del calciomercato. Tanto è vero che le due società stanno seriamente pensando di effettuare uno scambio che non cambierebbe gli schemi tattici e tecnici visto che i calciatori in questione hanno lo stesso ruolo. La volontà dei rossoneri è quella di confermarsi ancora in Italia. Non potrebbe essere altrimenti visto che l’umore è decisamente alle stelle dopo l’ottimo lavoro che si è concluso proprio all’ultima giornata sul campo del Sassuolo con la vittoria dello scudetto. Il Napoli, invece, si può “consolare” con il fatto di partecipare nuovamente alla prossima edizione della Champions League, una competizione che mancava da un bel po’ di tempo secondo gli standard dei tifosi. Questa volta, però, i club sono pronti a parlare attorno ad un tavolo per discutere di questo scambio.

Milan e Napoli, scambio in vista: Politano pronto a ritorna al nord

Il nome segnato sull’agenda del direttore tecnico, Paolo Maldini, è quello di Matteo Politano. Per quest’ultimo non si tratterebbe affatto della sua prima esperienza a Milano, anche se ha vestito la casacca dei “cugini”. Non è un mistero che l’esterno d’attacco della nazionale voglia più spazio. Spalletti lo ha alternato, il più delle volte, tra titolarità e panchina.

In cambio di chi? Come riportato in precedenza, infatti, abbiamo parlato di un calciatore con le stesse caratteristiche e che giochi nello stesso ruolo. Il nome del calciatore in uscita dal ‘Diavolo’ porta a quello di Alexis Saelemaekers.