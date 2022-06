Sergio Ramos in Serie A: ecco come, affare possibile

Sergio Ramos potrebbe essere ben presto al centro di un blitz di mercato: i pezzi del puzzle iniziano ad incastrarsi. Ecco chi ci pensa seriamente.

Il Psg riflette, e dopo aver sistemato l’attacco con il rinnovo chiacchieratissimo di Mbappé, mette il focus sulla difesa.

I francesi vorrebbero un calciatore esperto ma non troppo avanti con l’età, e nel mirino c’è Skriniar. Dall’Inter non arrivano smentite sui contatti, piuttosto valutazioni, che sembrano altissime per tutti ma non per i parigini. L’affare potrebbe concretizzarsi e di sicuro i contatti proseguono, perché il calciatore sarebbe felice di restare all’Inter ma non rifiuterebbe di certo la corte di un club pronto a proporre un contratto fantascientifico.

Sempre sul taccuino del Psg ci sarebbe intanto anche De Ligt, ma nonostante l’intervista in cui ha invitato la Juve a costruire una squadra per puntate ad obiettivi più ambiziosi, il suo destino almeno per un altro anno sarà a Torino. Un dato è certo quindi. Un centrale di grande spessore arriverà ai francesi, e Sergio Ramos potrebbe di fatto essere in esubero visto anche un contratto molto oneroso.

Sergio Ramos in Serie A? L’affare è possibile

I tabloid francesi non hanno dubbi. Il Psg vuole affiancare un centrale di grande esperienza a Kehrer, Kimpembe e Marquinos, e potrebbe di fatto lanciare messaggi a Sergio Ramos. Lo spagnolo nella passata stagione non ha trovato lo spazio che sperava di avere per via di alcuni infortuni, e con l’arrivo di un nuovo difensore potrebbe ricavarne anche meno.

Ecco quindi che una nuova esperienza potrebbe profilarsi all’orizzonte. L’ex Real Madrid vuole giocare, spera di avere un’ultima possibilità di alzare trofei e avrebbe le carte in regola per disputare almeno due stagioni da grande protagonista. La panchina gli sta stretta, e in più occasioni ha dichiarato di sentirsi un titolare. Ecco quindi che qualche timida voce su un interessamento della Juventus torna a farsi largo.

Nella passata stagione i bianconeri sondarono il terreno prima di cambiare obiettivi dopo la mega offerta del Psg. Una aperura da parte del calciatore potrebbe però trasformarsi in un messaggio diretto al club di Agnelli. La strategia in casa Juve è infatti chiara. Giovani di grande prospettiva e calciatori molto esperti per tentare subito un successo in Champions League. E di questo trofeo, Sergio Ramos, è uno dei massimi esperti al mondo.