Nuovo VIDEO di Elisa De Panicis bollente: metti in pausa e vedi tutto

L’ultimo post pubblicato da Elisa De Panicis sta avendo un successo incredibile. Il motivo è sin troppo chiaro visto che ha pubblicato un pezzo del videoclip della sua nuova canzone chiamata ‘Nella notte’ pronta a diventare il nuovo tormentone

Un piccolo assaggio di quello che ci aspetterà. Anzi, in realtà il suo nuovo video è già disponibile sul suo canale ‘YouTube’. Non la troverete con il suo nome normale, ma quello d’arte, ovvero ‘Elisa Gold’. La sua canzone è pronta a scalare le classifiche musicali ed essere ascoltata su tutte le spiagge sia italiane che spagnole. Siamo sicuri che sarà un grandissimo successo quello della modella ed influencer. Guardare per credere- VIDEO

Elisa De Panicis, ‘Nella notte’ è sempre più incantevole

Non smette mai di stupirci Elisa De Panicis non è affatto la prima volta che si verifica una cosa del genere e sicuramente non sarà l’ultima. Proprio nelle ultime ore la classe ’92 ha pubblicato, sul suo profilo ufficiale Instagram, una parte del videoclip che la vede protagonista della sua nuova canzone chiamata ‘Nella Notte’. Oltre ad aver ascoltato il tutto ci siamo anche soffermati su quello che il filmato contiene. Ovviamente mette in mostra un look semplicemente da favola e che non ha assolutamente bisogno di essere commentato né altro. Un costume che mette in risalto il suo straordinario fisico ed anche delle lunghe trecce ai capelli che fanno letteralmente impazzire i suoi follower che la seguono sui social network. Si sapeva che sarebbe stato un grandissimo successo, ma non fine a questo punto. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è pronta a prendersi la scena con il suo nuovo brano che sta iniziando a ricevere molti pareri positivi. Se non ci credete (ed avete voglia di vedere il contenuto) non vi resta che restare qui con noi per vedere lo spettacolo.

Elisa De Panicis, VIDEO da far perdere completamente la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELI$A GOLD (@elisadepanicis)

“NELLA NOTTE 🌙. Farò di te quello che voglio e non ti dirò cosa .. ti cambierò anche in un secondo lo so che ti attira … non sai aspettare corri come una locomotiva .. e sento un emozione che vibra” questo è una delle strofe che possiamo ascoltare nella sua nuova canzone. Anche se, in realtà, stavamo aspettando il suo capolavoro per poter lasciare il nostro “like”. Anche in questa occasione non ci ha assolutamente deluso.