Belen completamente nuda manda tutto in tilt: non nasconde nulla

Se ha deciso di mandare completamente in tilt il social network Instagram e, di conseguenza, anche tutti i suoi follower possiamo affermare che ci è riuscita alla grande. Il suo ultimo post sta avendo un successo che era quasi scontato

Un vero e proprio spettacolo quello pubblicato dalla showgirl argentina che, senza pensarci su due volte, ha decisamente svoltato la nostra giornata con una foto che passerà sicuramente alla storia e che merita di essere vista con la massima attenzione. Anzi, merita di essere visionata più e più volte da parte di tutti i suoi fan che la seguono e che non si perdono un solo aggiornamento da parte sua. Guardare per credere il suo ultimo contenuto

Belen Rodriguez, post che infiamma i social: fan in delirio

Non potrebbe essere altrimenti, un post che sta infiammando i social network. Se la sua intenzione era quella di sbancare completamente ha fatto la mossa giusta. Il titolo non è assolutamente ingannevole ed è realisticamente vero: completamente nuda. Non la copre assolutamente niente, un vero e proprio spettacolo della natura, non potrebbe essere altrimenti. Se pensate che in altre occasioni ha esagerato è perché, molto probabilmente, non avete visto il suo ultimo contenuto che veramente è un qualcosa di “illegale”. Ovviamente nel senso buono della parola, ci mancherebbe altro. Inutile ribadire che la foto sta ricevendo una serie infinita di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si perdono un solo aggiornamento da parte della nativa di Buenos Aires. Provate ad immagine un utente che apre l’app di Instagram e vede in primo piano la sua opera d’arte: ci vuole almeno una buona mezz’ora per riprendersi del tutto (e non è neanche così scontato che questo possa accedere). Ci rendiamo conto di aver alzato, notevolmente, il vostro livello di curiosità. Non ci resta altro che augurarvi una buona visione.

Belen Rodriguez, la doccia rinfrescante provoca i suoi fan – FOTO

Ed eccola qui, la foto che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Una bella doccia rinfrescante è proprio quella che ci voleva. Capelli bagnati, testa rivolta verso l’altro, le sue braccia che coprono il lato ‘A’ e poi il nulla. Anzi, altro che niente: si vede praticamente tutto quello che serve in questo caso. Una visione che ci fa perdere completamente la testa. Non è la prima volta che succede, ma questa volta è andata decisamente oltre (per il piacere di tutti quanti i suoi follower).