Ora Icardi è davvero vicino: ritorno in Serie A ad un passo

Icardi potrebbe davvero tornare in Serie A: un top club si avvicina all’argentino che è pronto a dire sì.

Si apre una strada, e potrebbe portare ad un affare clamoroso. Mauro Icardi non è infatti del tutto convinto di restare al Psg, e il club non farà di certo le barricate pet trattenerlo.

La sua esperienza in Francia potrebbe essere al capolinea, e con molta probabilità sarà il calciatore a decidere in una vicenda che sembra chiara. Al Psg Icardi non ha trovato spazio nell’ultima stagione, e in caso di un’offerta da un club importante potrebbe decidere di partire. C’è però un altro fattore da tenere in forte considerazione.

Quei tanti contatti degli anni passati, portati avanti da molte squadre che volevano tentare di strappare il calciatore a Pochettino, sono ormai un lontano ricordo. Icardi resta un centravanti in grado di fare la differenza in qualsiasi squadra, ma l’ultima stagione ha un po’ affievolito l’interesse nei suoi confronti, e questo dato, per alcune società, potrebbe essere una risorsa interessante. Il prezzo del calciatore è infatti sceso, e in Italia c’è chi fiuta l’affare e prova a pizzare il colpo.

Icardi torna in Serie A? Un club pronto al gran colpo

Il mercato entra nel vivo, e il Psg ha già scelto come muoversi. La permanenza di Mbappè chiude i varchi ad alcuni calciatori in rosa, e non esclude affatto ulteriori innesti. C’è però da sfoltire una rosa molto ampia, o comunque da riflettere sulle uscire per fare spazio ai nuovi innesti. Ecco perché Icardi potrebbe valutare l’addio, e in tal caso una italiana sarebbe disposta a farsi avanti. Pare infatti che il Psg sia fortemente interessato a Scamacca, e di certo l’arrivo del centravanti sarebbe una indicazione diretta alla punta argentina.

In questo scenario, e con l’obiettivo Scamacca sfumato, il Milan potrebbe decidere proprio di puntare su Icardi. Il calciatore a Milano tornerebbe ben volentieri, troverebbe una squadra che lavora per il centravanti e avrebbe l’occasione giusta per rilanciarsi e puntare al Mondiale. Il Milan potrebbe inoltre provare a strappare uno sconto o una formula per alleggerire il costo del cartellino, e di certo troverebbe le porte aperte da parte del Psg.

Il nome di Icardi non è quindi da escludere per i rossoneri che attendono e riflettono. Qualora ci siano le condizioni per piazzare il colpo, di certo Maldini sarebbe pronto a sondare il terreno per tentare di riportare il bomber in Serie A.