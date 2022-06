I tifosi restano a bocca aperta: subito cambio in panchina, ecco Bielsa

Clamoroso ribaltone in panchina da parte del club che sta seriamente pensando all’arrivo di Marcelo Bielsa. Il tecnico argentino è entrato nel mirino della società che lo vuole, senza pensarci su due volte, come allenatore della squadra

Marcelo Bielsa è pronto a rimettersi in gioco dopo la sua ultima esperienza in Inghilterra sulla panchina del Leeds United. Con questi ultimi non è andata molto bene, specialmente nell’ultima stagione, dove la squadra era in una posizione di classifica preoccupante ed è per questo motivo che la dirigenza decise di sollevarlo dall’incarico. Adesso, però, per lui è in arrivo una nuova sfida: tanto è vero che non si sta parlando d’altro se non del ritorno.

Marcelo Bielsa, il ‘Loco’ è pronto a ritornare in panchina

A quanto pare la sua esperienza in Premier League si è definitivamente conclusa. Per il manager argentino si è trattato della sua prima avventura nel Regno Unito dove si è fatto apprezzare per il suo gioco, ma anche per il suo lato umano che ha conquistato tutti. Non è andata molto bene nella passata stagione visto che ha concluso la sua esperienza in Inghilterra con un esonero. Adesso, però, a distanza di pochi mesi è pronto per iniziare una nuova avventura. Una sfida che lo entusiasma non poco visto che, in realtà, si tratterebbe di un clamoroso ritorno. La società punta molto forte su di lui e sta facendo di tutto per fare in modo di averlo a disposizione a partire dal prossimo anno. Tanto è vero che i tifosi non vedono l’ora di poterlo riabbracciare e vedere all’opera nuovamente il suo lavoro.

Marcelo Bielsa, pazzesco ritorno a Bilbao: le ultime

Marcelo Bielsa è entrato nel cuore di molti sostenitori che hanno avuto il piacere di vederlo all’opera nelle loro rispettive squadra. In particolar modo quelli dell’Athletic Bilbao che non potranno mai dimenticare quello che ha fatto con i baschi. L’arrivo in finale di Europa League in quel biennio tra il 2011 ed il 2013 non potrà mai essere dimenticato. Al suo arrivo c’è un però.

Anzi, un qualcosa assolutamente da non sottovalutare. Per chi non lo sapesse, tra pochi giorni, ci saranno le elezioni nel club per eleggere il nuovo presidente. Iñaki Arechabaleta, candidato principale per essere il nuovo numero uno della società, vuole fare un grande regalo ai suoi tifosi con il ritorno del ‘Loco’. Ad annunciare questa notizia ci ha pensato ‘Radio Popular de Bilbao’.