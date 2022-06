Zoe Cristofoli, vestito troppo corto per lady Theo Hernandez: che visione

Zoe Cristofoli sorprende con il suo ultimo psot pubblicato su Instagram. Lady Theo Hernandez, sorprende tutti i suoi fan con uno scatto nel quale mette in mostra tutta la sua straordinaria bellezza ed eleganza. Il trionfo del glamour si potrebbe dire. Sono tantissimi i like e i commenti pervenuti sotto al post.

L’impatto di Theo Hernandez sulla Serie A è stato a dir poco devastante. In poco meno di tre stagioni, è riuscito a diventare il laterale difensivo più forte del campionato. Il franco-spagnolo, ha avuto un rendimento a dir poco eccezionale che ha permesso al Milan di mettere in atto una crescita costante che l’ha portato fino alla vittoria dello Scudetto.

L’approdo di Theo Hernandez è coinciso anche con la “nascita” della relazione con la modella Zoe Cristofoli. La liason tra i due ha contribuito alla crescita dei followers della Cristofoli su Instagram.

Zoe Cristofoli, l’abito nero esalta le sue forme: fan in delirio!

Zoe Cristofoli è legata a Theo Hernandez da poco più di un anno. La coppia è diventata subito nota al mondo del “Gossip” tanto che i due hanno trovato, fin da subito, grande spazio sulle pagine dei giornali che si occupano, appunto di gossip. Grande attenzione sulla coppia, poi, è tornata in seguito all’annuncio della gravidanza della Cristofoli. Il primo genito della coppia è nato lo scorso 7 Aprile. Il piccolo Theo Junior ha avuto modo anche di assistere ad una delle ultime partite casalinghe del Milan nel corso di questa stagione. La prima “apparizione” al Giuseppe Meazza è coincisa proprio con l’ultima gara disputata dai rossoneri, ovvero Milan-Atalanta terminata con il punteggio di 2-0 per i rossoneri.

In quella gara ha brillato, e non poco, Theo Hernadenz che ha realizzato la rete del 2-0 con un coast to coast micidiale. L’ex Real, infatti, è scattato dalla sua area di rigore, ha attraversato tutto il campo fino ad arrivare innanzi alla porta dell’Atalanta, dove ha scaraventato il pallone. Il laterale, così facendo ha scatenato tutti i tifosi milanisti. Allo stesso modo, i fan su Instagram si scatenano alla visione dei post pubblicati da Zoe Cristofoli. La modella veneta è seguita da oltre un milione di followers. Un numero che sta continuando a lievitare sempre di più. Sempre crescenti, poi, sono, i tantissimi like e i numerosi commenti che giungono sotto ai post. Cose che accadono con tutti i post pubblicati da lady Theo Hernandez. L’ultimo post vede la modella protagonista di tre foto. La modella indossa un abito nero che ne mette in mostra le forme.