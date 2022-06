Jennifer Lopez, mai visto un vestito così seducente: tutto aperto

Jennifer Lopez seducente e travolgente in uno scatto con Donatella Versace: si vede tutto, fan in delirio.

Se c’è una donna che incarna alla perfezione il fascino latino quella è di certo Jennifer Lopez. Fisico esplosivo, sorriso pazzesco, forme che nel tempo sono rimaste immutate, e se vogliamo ancora più travolgenti.

I successi della sua carriera non si calcolano. Cantante dal seguito planetario, super modella per i migliori brand del mondo, e anche apprezzata attrice. Di fatto si tratta di una delle donne più amate e imitate al mondo, che anche sui social è ormai una icona con numeri da urlo. Di recente i fans hanno potuto seguire con passione anche il ritorno di fiamma con Ben Affleck.

Foto rubate e coccole in aeroporto hanno fatto il giro del mondo fra due “bellissimi” di Hollywood che hanno un seguito incredibil. Quelle carezze prima di un volo per raggiungere l’ennesimo appuntamento di lavoro hanno fatto il giro del mondo, e JLo continua a viaggiare in lungo e in largo in una carriera che non conosce pause. Lo ha fatto di recente per un appuntamento di moda di quelli imperdibili, e a fianco di Donatella Versace ha mostrato un look pazzesco e un fisico incredibile.

Jennifer Lopez è semplicemente incantevole: lo scatto infiamma la community

Un video clamoroso, poi una foto che inchioda allo schermo. Con un abito verde scollatissimo e con un lungo spacco, JLo ha sfilato lasciando a bocca aperta il pubblico e poi ha raccolto la standing ovation dei presenti, letteralmente conquistati da una donna incredibilmente sensuale e attraente.

Jennifer Lopez ha infatti curato in maniera maniacale il suo fisico e resta una icona di stile e sensualità senza eguali con apprezzamenti in arrivo da ogni parte del pianeta. Tutti numeri che l’hanno inevitabilmente resa anche una star del web. La sua pagina Instagram è infatti presa d’assalto da 214 milioni di followers, e chi è appassionato di social ha la dimensione chiara di quanti siano.

Merito di una carriera senza pause, di una donna meravigliosa che ha sempre mostrato di essere in grado di trasformare in oro ogni progetto al quale prende parte. Come nel caso dell’ultima sfilata, dalla quale arriva sui social uno scatto e anche un video incredibile che ha incassato migliaia di reazioni fra complimenti e stupore.