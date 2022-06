Romagnoli, cambia tutto: assalto della rivale già partito

Alessio Romagnoli, cambia decisamente tutto per quanto riguarda il suo futuro. Proprio negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato, in più occasioni, al calciomercato della squadra rossonera. Anche se in molti rimarranno delusi

Ci riferiamo ai tifosi rossoneri che erano convinti che il calciatore potesse trovare un accordo per il rinnovo del suo contratto, ma non sarà affatto così visto che sullo stesso pare sia entrata di prepotenza un top club pronto ad approfittarne e di chiudere per il giocatore a parametro zero. Il suo contratto con il ‘Diavolo’ scadrà tra pochissimi giorni e la volontà di rinnovare si allontana ogni giorno di più. Che ne sarà di lui adesso?

Milan, per Romagnoli difficile il rinnovo del contratto

Probabilmente qualche sostenitore del Milan ci ha sperato fino alla fine, ma a quanto pare le cose rimarranno così: ovvero che il classe ’95 andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno del 2022 e cercherà nuove sfide da affrontare. Una nuova avventura che potrebbe essere ancora in Serie A. Scartata, almeno per il momento, l’ipotesi che porta all’estero. E’ vero che sul calciatore vige l’interesse di alcuni club che hanno mostrato parecchio interesse per lui, ma a quanto pare la voglia di rimanere a giocare in Italia è molto alta. Anche perché sa benissimo di essere un elemento valido e che può ancora dire la sua in una squadra importante. Come lo ha fatto nel Milan in questi ultimi anni. Prestazioni un po’ altalenanti per l’ex Roma che ha addirittura assaporato la panchina più di una volta. In quest’ultima stagione ha “approfittato” del ko rimediato da Simon Kjaer nella sfida esterna contro il Genoa (che gli ha fatto chiudere anticipatamente la stagione) per giocare dal primo minuto. Una possibilità che gli ha concesso il tecnico Pioli e che lui ha saputo ripagare con la massima fiducia, sollevando al cielo il trofeo italiano che mancava in via Aldo Rossi da ben undici anni.

Romagnoli lascia i rossoneri, ma non la Serie A: possibili contatti

La cosa certa è che il giocatore vuole riconquistare la nazionale di Roberto Mancini ed essere protagonista nella sua prossima squadra. Una opportunità che il Napoli potrebbe anche dargli, solamente nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di Kalidou Koulibaly. In casa azzurra la situazione che riguarda i big non è per nulla delle migliori: se il senegalese dovesse fare le valigie allora De Laurentiis è pronto a dirottarsi sul numero 13 rossonero.