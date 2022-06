Laura Cremaschi, camicia troppo corta e lato B imperioso

La camicia di Laura Cremaschi è decisamente troppo corta. Ovviamente non si tratta affatto di una cattiva notizia, ci mancherebbe altro. Uno scatto che non poteva non catturare la nostra attenzione. Semplicemente uno spettacolo

Non è finita qui visto che la ‘Regina del web’ di ‘Avanti un Altro’ ci ha regalato anche un primo piano del suo lato ‘A’ decisamente imperioso e che non può assolutamente passare inosservato. Ancora un altro grandissimo successo per la nativa di Bergamo che continua ad appassionare i suoi follower con degli scatti decisamente provocanti. Proprio come l’ultimo che a breve vedrete. Non vi resta che spalancare i vostri occhi e visionare l’opera d’arte.

Laura Cremaschi, bellezza incandescente: che stile

E’ una delle protagoniste dei social network. Non solamente in questo periodo, ma da sempre. Anzi, dal primo giorno che l’abbiamo vista in televisione nel programma citato in precedenza. Prima, però, con il ruolo di ‘Bonas‘ mentre adesso le è stato assegnato quello di ‘Regina del web‘. Anche se in molti la ricordano per essere stata anche una delle partecipanti di ‘Temptation Island‘ dove ha interpretato il ruolo della tentatrice. Anche se è diventata famosa grazie al fatto che sui social postava delle foto decisamente “hot” e che riguardavano i pronostici delle partite di calcio. Proprio come hanno fatto in passato Marika Fruscio e Lucia Javorcekova. Nel 2006, a soli 19 anni, venne eletta come ‘Miss Padania‘. Gossip a parte, però, siamo per concentrarci esclusivamente su una cosa che ci tiene molto a cuore, ovvero il suo ultimo post pubblicato su Instagram che sta facendo andare completamente in tilt il suo canale e tutto il sistema. Soprattutto per il fatto che la foto sta raccogliendo una quantità infinita di “like” e anche commenti di approvazione da un bel po’ di persone che non hanno potuto fare altro che complimentarsi con lei. Guardare per credere.

Laura Cremaschi, sguardo sempre più sexy: lato ‘B’ devastante – FOTO

Ed eccola qui, sempre più seducente che mai. Non che le altre volte non lo sia mai stata, anzi, ma in questa occasione lo è sempre di più. E così sarà quando deciderà di pubblicare altre foto sul suo canale. Un lato ‘B’ che non ha assolutamente bisogno di essere commentato né altro. Stesso discorso vale per il suo sguardo ed il suo fisico semplicemente irresistibile. In conclusione ha voluto salutare tutti con la frase che, molto probabilmente, la contraddistingue: “Non seguire la folla, lascia che sia la folla a seguire te“.