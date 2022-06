Belen infiamma il lago di Como: stesa col mini costume è scottante

Una foto pazzesca che esalta la sensualità della showgirl e un luogo incantevole: Belen fa esplodere la community.

Belen come spesso accade fa il pieno di like, ma questa volta la sua foto è davvero pazzesca.

Terminate le fatiche in tv, in una stagione per lei fortunatissima, la showgirl argentina di sta concentrando sulle promozioni di molti brand che vogliono lei per imponenti campagne pubblicitarie. Poi sarà vacanza, dopo una serie di successi clamorosi. Maria De Filippi l’ha nuovamente scelta per Tu sì quello vales in cui ha mostrato la capacità di presentare gli ospiti e di gestire in maniera impeccabile le dinamiche del programma.

Poi una nuova tappa alle Iene in cui ha come sempre stupito tutti. Look da sogno, sorriso impeccabile e tanta autoironia sono le sue armi. Le ha mostrate al pubblico che impazzisce per lei, e che si gode gli scatti in una pagina Instagram pazzesca. Belen l’aggiorna spesso con contenuti che fanno incetta di reazioni, e basta dare un’occhiata agli scatti per rendersi conto di quanto l’Argentina sia forse la donna dello spettacolo più amata dagli italiani. E di sicura una delle più travolgenti grazie ad un fascino straordinario.

Belen travolgente dal lago di Como: lo scatto è incredibile!

Non ci sono limiti per Belen Rodriguez, che continua a mostrare i suoi frequenti lavori con i grandi brand della moda. Prodotti, cosmetici, costumi, abiti di ogni genere. L’argentina non perde un colpo e incassa valanghe di chiamate dai migliori marchi che si trasformano in scatti da urlo. La sua pagina è infatti un contenitore di istantanee da urlo, e i numeri la rendono una delle donne più seguite in Italia.

Sono più di 10 milioni i followers della showgirl, e nell’ultimo scatto sono rimasti colpiti dalla potenza delle immagini regalate ai fan. Dal Lago di Como arriva infatti un brivido che viaggia sul web, perché Belen in costume si trasforma in una sirena. In pochi minuti arrivano circa 300 commenti a testimoniarle un seguito che non conosce pause. Il resto arriva dalle stories, con video travolgenti.

Belen in piscina mostra un fisico incredibile in costume, poi regala altri due momenti privati in piscina fra la schiuma. Alle sue spalle un posto incantevole a fare da sfondo per una donna bellissima che ha conquistato l’Italia mostrando non solo un grande fascino, ma anche la sua bravura alla conduzione.