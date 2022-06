Nuova avventura in Serie A per Piatek: ancora un cambio di maglia

Piatek in caso di addio alla Fiorentina resterebbe in Serie A: c’è un club deciso a prelevarlo e il calciatore sarebbe disposto a dare l’ok.

In casa Fiorentina il momento è molto caldo. Italiano vorrebbe rinnovare il contratto, ma anche allestire una squadra più competitiva per alzare il target. Lo meriterebbe pure dopo una stagione esaltante, ma il club al momento sembra bloccato sul mercato.

Il primo obiettivo è quindi sbloccare lo stallo nella trattativa con il tecnico. L’offerta dei viola sarebbe inferiore alle aspettative di Italiano e la vicenda ha creato tensione. Il caos si trasmette quindi inevitabilmente anche sui calciatori, alcuni dei quali hanno tanto mercato.

Fra questi c’è Piatek, che non metterebbe ostacoli alla permanenza ma valuta le offerte in arrivo. L’attaccante sa bene di doversi giocare un posto da titolare con Cabral, e che dal mercato potrebbe arrivare anche un’altra punta. Ecco perché i rumors di mercato potrebbero rappresentare alternative molto valide, che il polacco in questa fase sta valutando con grandissima attenzione. Il polacco infatti si appresta ad un nuovo cambio di maglia nel nostro campionato.

Piatek potrebbe restare in Serie A: trattativa calda

Italiano gli ha dato spazio, vorrebbe alternarlo a Cabral e si fida di lui. La situazione in casa Fiorentina rischia però di essere pesante per le prospettive di alcuni calciatori, che in questa fase potrebbero partire e accettare nuove destinazioni. Piatek è infatti corteggiatissimo, e nel campionato italiano ha sempre dimostrato di essere un attaccante in grado di fare la differenza.

C’è però chi sarebbe disposto ad affondare il colpo subito per anticipare la concorrenza. In casa Bologna infatti il problema è blindare Arnautovic, e non sarà semplice. Le richieste non gli mancano, l’interesse della Juve è vivo e il centravanti accetterebbe ben volentieri di tentare l’esperienza in bianconero. Le squadre sono in contatto per cercare di chiudere l’affare. A questo punto i rossoblu dovranno cercare un nuovo attaccante.

Ecco perché una eventuale partenza dell’austriaco metterebbe i felsinei davanti ad una scelta molto difficile. Lo score di Arnautovic è stato importante, e a Mihajlovic, fortemente deciso ad alzare l’obiettivo, mancherebbe il terminale offensivo per eccellenza. Piatek potrebbe essere quindi una soluzione più che valida per prendere in mano il fonte offensivo rossoblu, e il Bologna prova ad accelerare per tentare di convincere il calciatore ad accettare l’offerta.