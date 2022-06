Dal Milan al Bologna: si chiude l’affare, lascia i rossoneri

Il Milan ha dato l’ok per la cessione: il Bologna pronto a finalizzare il colpo, e il rinforzo è di quelli importanti per i felsinei.

Maldini ha detto sì, e Pioli non si è opposto. C’è una trattativa che porterà un calciatore dal Milan al Bologna, e i rossoblu stanno stringendo per piazzare il colpo.

In casa rossonera l’obiettivo è chiaro. Bisogna vendere quei calciatori in esubero che non rientrano nei piani del tecnico, e farlo subito significa per Maldini incassare quella linfa che può essere decisiva in chiave mercato. Il prossimo affare infatti va chiuso al più presto e riguarda Botman, per il quale il Lille è stato chiaro.

L’offerta del Newcastle è superiore rispetto a quella in arrivo dall’Italia ma il difensore ha espresso il desiderio di giocare per i campioni d’Italia. Ecco perché Maldini vuole avvicinare la proposta in arrivo dai Magpies e fare leva sulla spinta in arrivo dall’olandese, stringendo l’accordo col suo entourage per chiudere definitivamente la trattativa. A dare una mano ai rossoneri potrebbe quindi essere il Bologna, e l’affare dovrebbe ben presto diventare ufficiale.

Milan e Bologna, c’è la stretta di mano: arriva il difensore

Il Bologna vuole esperienza e solidità in difesa, e l’uomo giusto è stato individuato in casa Milan. Si tratta di Mattia Caldara, reduce da una stagione al Venezia in cui è riuscito a mettere alle spalle gli infortuni giocando con continuità. Il centrale, dopo le esperienze alla Juve e al Milan, è pronto a rilanciarsi e a confermare quelle qualità che spinsero molti club a dar vita ad una vera e propria asta per soffiarlo all’Atalanta.

L’occasione giusta la sta offrendo il Bologna, deciso a rinnovare la difesa. Caldara sarebbe in cima alla lista dei desideri, e dopo il prestito al Venezia potrebbe ben presto trovare spazio in rossoblu insieme ad altri calciatori valutati in questa fase.

I felsinei sono infatti anche sulle tracce di Lovato e stanno lavorando ai fianchi il Genoa per arrivare a Cambiaso. Sono questi i 3 nomi caldissimi per rinnovare una squadra che vuole fare un salto di qualità, ma quello con Caldara potrebbe essere l’affare più imminente. Pare infatti che le parti si siano date appuntamento nella prossima settimana per valutare l’opportunità di stringersi la mano e perfezionare un trasferimento che farebbe felici entrambi i club.