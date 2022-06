Claudia Ruggeri, la maglia cade giù e il lato A è in vista

Scatti meravigliosi, sfilate e community in delirio: Claudia Ruggeri è incantevole, e la foto in primo piano fa incetta di like.

Ancora uno scatto travolgente, l’ennesimo boom di commenti a testimoniarle un affetto che ormai è chiaro. Claudia Ruggeri, volto noto del piccolo schermo è ormai di diritto fra le donne più amate dagli italiani.

Di sicuro grazie ad un fisico esplosivo, alla simpatia e all’autoironia di una donna genuina e dal fascino mediterraneo, che davanti alle telecamere si mostra in una bellezza travolgente. Non solo però, perché “Miss Claudia”, che ha conquistato anche in questa stagione i telespettatori durante la trasmissione Mediaset, è anche modella, e soprattutto studiosa e appassionata di psicologia.

Una donna dalle tante qualità quindi, che anche in passerella conquista tutti. Lo ha fatto di recente postando i video delle sfilate per un appuntamento molto ambito e sempre preso d’assalto da chi lavora nel settore, e i video postati su una pagina Instagram molto numerosa, sono stati nuovamente al centro delle reazioni. L’ultimo post regalato ai suoi followers è stato apprezzato con la ragazza che si è mostrata ancora una volta molto seducente.

Claudia Ruggeri, la sfilata è magnetica

Ecco quindi che anche il ruolo da modella le calza a pennello. Sorriso straripante, abiti che evidenziano le splendide forme, una naturalezza che colpisce anche davanti agli ospiti in un appuntamento fisso e molto famoso. Claudia Ruggeri è straripante, e la sua bacheca è presa d’assalto dai followers.

L’ultimo video infatti è davvero pazzesco. Il vestito lascia intravedere le apprezzatissime forme della showgirl, che gioca con lo sguardo, avanza con passo da vera modella e raccoglie consensi. Poi uno scatto con un vestito verde e un profilo che incolla allo schermo. Le reazioni si moltiplicano, e nei commenti i fan sottolineano di non vedere l’ora che inizi la prossima stagione in tv per riammirarla all’opera.

Intanto si godono le immagini in arrivo dalle prove della sfilata. Vestito cortissimo, luci che rendono la Ruggeri ancora più bella, e in pochi minuti arrivano centinaia di commenti a ribadirle affetto e attestati di stima. Arriva anche un post dall’account di Coconuda a testimoniare quanto la Ruggeri sia stata la testimonial perfetta della sfilata. “Le prove più rapide della mia vita, sei stata bravissima” si legge nei commenti. E a guardare il video ci si rende conto di quanto anche in passerella la Ruggeri sia un uragano.