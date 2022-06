Disperazione Milan, salta tutto: scoppia il caos fra i tifosi

Il lavoro portato avanti da Maldini potrebbe dissolversi: pare infatti che sugli obiettivi del Milan siano piombati due club con offerte folli. Sono ore caldissime per i tifosi.

Dieci giorni infuocati, fra polemiche, messaggi chiari che hanno messo paura ai tifosi e un caos che rischia di diventare molto pesante.

Neanche il tempo di cucire lo scudetto sulle maglie ed è infatti scoppiata la grana dei rinnovi per Maldini e Massara. Poi il passaggio di proprietà, che sembrava poter metter un freno alle polemiche e sbloccare un mercato ancora fermo.

Le ambizioni dei rossoneri devono forzatamente passare da un lavoro certosino, che Maldini ha svolto negli ultimi mesi egregiamente portando avanti trattative solo da finalizzare. Quel duro percorso fatto di abboccamenti, chiacchierate, scouting e contatti con diversi elementi già pronti a sposare la causa rossonera, potrebbe però dissolversi nel nulla. I tifosi infatti temono che le notizie in arrivo dall’estero possano trasformarsi in piste da abbandonare per il Milan, che attende ma ha i minuti contati sul mercato.

Milan, sfumano i due colpi?

Mentre Origi sta per sbarcare a Milano ed effettuare le visite mediche, Maldini ha lavorato per chiudere i colpi Botman e Renato Sanches. In casa rossonera hanno l’ok dei calciatori, che però sarebbero stufi di attendere l’affondo decisivo. Il mercato è infatti frenato, e altre società si stanno presentando davanti ai calciatori con offerte molto concrete.

Per Botman la situazione è semplice. Il difensore vuole il Milan, ma il Newcastle offre di più. Il Lille ha infatti già dato l’ok al club di Premier, e vista l’attesa anche il calciatore potrebbe decidere di accettare. Su Renato Sanches la situazione è ancora più complessa. Per il portoghese si è fatto avanti in maniera molto determinata il Psg, e in Francia sussurrano che il centrocampista sia deciso ad accettare l’offerta.

I parigini hanno infatti accolto le richieste del Lille e sarebbero pronti ad accontentare il calciatore con un contratto faraonico per chiudere immediatamente l’operazione. Il Milan perderebbe di fatto due colpi imbastiti da tempo e di sicuro affidamento. Il mercato ruota da mesi infatti su due calciatori che renderebbero la squadra di Pioli molto più competitiva, e perderli non sarebbe solo un brusco freno alle ambizioni, ma anche un duro colpo per Maldini. I tifosi tremano, in attesa di novità che potrebbero arrivare già nelle prossime 48 ore.