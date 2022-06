L’ultima idea di Maldini è in casa Fiorentina: colpo dai viola in arrivo

Maldini cambia strategia e il Milan è pronto al colpo: la concorrenza è alta ma i rossoneri sono pronti a chiudere la trattativa.

Le notizie per il Milan non sono buone. Lo stallo sul mercato rischia infatti di condizionare alcune trattative già imbastite da tempo ma ancora non finalizzate.

Rischiano quindi di saltare due colpi che il club ha praticamente chiuso ottenendo l’ok dei calciatori, ma non da parte delle società decise a vendere ma non ad attendere i rossoneri. Su Renato Sanches è piombato quindi il Psg, deciso a chiudere accontentando il Lille con una offerta molto convincente.

Il portoghese potrebbe dire di sì nonostante un accordo con i rossoneri, e il rischio di veder sfumare un accordo praticamente già chiuso resta alto. I problemi però potrebbero registrarsi anche per Botman. Il difensore vuole approdare in Serie A, ma l’offerta del Newcastle è più alta ed è stata già accettata in attesa di capire se il Milan sia pronto o meno ad anticipare i tempi. Per questo motivo Paolo Maldini non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe trovato due sostituti.

Milan, due difensori nel mirino: affare in vista con la Fiorentina

Se no dovesse arrivare Botman il Milan potrebbe tentate l’affondo per Bremer. Anche questa trattativa sarebbe però in salita a causa di due fattori. Il primo, ormai noto, e nelle chiacchierate fra il Torino e l’Inter, con Marotta deciso a portarlo in nerazzurro qualora Skriniar partisse alla volta di Parigi. L’altro ostacolo è il prezzo. I 50 milioni richiesti da Cairo rappresentano una cifra pesante, che Maldini non vorrebbe investire.

Ecco quindi che spunta la trattativa low cost, ma comunque di grande affidabilità. Il Milan potrebbe infatti accelerare i contatti con la Fiorentina provando a chiudere l’affare con Milenkovic. Il difensore sarebbe disposto a partire, la cifra richiesta dai viola è accessibile, ma anche in questo caso ci sarebbe l’Inter e più defilata la Juventus.

La sensazione è che il mercato dei difensori partirà quando il primo movimento sarà ufficiale. Koulibaly, Milenkovic, Botman, Bremer, Skriniar. Sono questi i nomi che animano il calciomercato in questa fase, e quando il primo fra questi lascerà il proprio club, gli affari potrebbero intrecciarsi. Resta un dubbio però a Maldini, ed è tutto in una fase in cui il Milan sembra bloccato dopo un grande lavoro in cui manca l’ok della società. Sarebbe un peccato per un club che rischia ora di perdere terreno nelle trattative imbastite.