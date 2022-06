Elisa De Panicis, intimo minuscolo e visione totale: VIDEO piccante

Un singolo, un Ep, i tanti lavori da influencer: Elisa De Panicis è un uragano di progetti, ma l’ultimo video è travolgente.

Questa volta Elisa De Panicis ha davvero esagerato. Le sue foto fanno battere il cuore ai fans, sempre a caccia di scatti di una donna bellissima.

L’ultimo video però è davvero clamoroso, e riafferma quanto la ballerina influencer, showgirl e cantante, sia davvero una delle donne più sensuali nel mondo social. L’ultimo periodo per lei è stato ricco di novità e colpi di scena.

Dalla presenza a Cannes, immortalata dai fotografi, alle feste in abiti esclusivi e in luoghi incantevoli, la De Panicis ha mostrato tutto. Poi il lancio del suo nuovo EP che arriva dopo il singolo TikoTak, in cui fra danze sfrenate e ritmo latino, ha accolto l’estete con un nuovo travolgente progetto. Ora un nuovo video in spiaggia. Fisico scolpito, bikini minimal, sguardo incantevole. Il tutto si trasforma in un boom di reazioni per una donna dal fascino pazzesco.

Elisa De Panicis fa di nuovo centro: il video è clamoroso

“Senza filtri, senza nulla”. Scrive così Elisa De Panicis a margine di una galleria pazzesca. Lo scenario è il mare, la protagonista è lei. Capelli bagnati, costume strettissimo, volto incredibile. Fra barche, moto d’acqua e lusso, la showgirl sembra una sirena, e le sue forme travolgono una pagina Instagram in grande crescita, e ora giunta quasi ad un milione e mezzo di followers.

Fra le registrazioni in pose seducenti, sbucano poi tre foto che la immortalano fra collaborazioni con grandi marchi e scatti privati. In una la De Panicis si copre solo col braccio, ma quella che conquista tutti è in intimo.

Il volto della De Panicis è incantevole, il fisico curato sotto ogni aspetto, e in un attimo è boom di reazioni in arrivo non solo dai followers ma anche da protagonisti dello spettacolo. Fra le influencer più attive c’è anche lei. Una donna che è un uragano di progetti e che vivrà una estate all’insegna della musica, della moda, ma soprattutto di una serie di post in cui emerge un lato seducente che ha fatto davvero colpo sugli italiani.