Soleil incanta sotto il sole: perizoma e bikini da sogno

Soleil è reduce da una stagione televisiva da assoluta protagonista: fra lavoro e vacanze arrivano scatti sui social che mandano in delirio la community. Il suo fascino in spiaggia esplode.

Se c’è una showgirl che ha fatto parlare di sé nell’ultima stagione televisiva quella è di certo Soleil Sorge. Fra programmi, presenze in tv, e social, per lei è stato un anno fortunatissimo.

La sua presenza al Grande Fratello non è passata di certo inosservata. La presunta lovestory, di fatto mai nata con Alex Belli, ma scandita da avvicinamenti, baci e liti, ha appassionato il pubblico. Poi dopo l’ingresso in casa di Delia Duran per lei le vicende di cuore si sono complicate, ma grazie ad una intelligenza che è emersa nel programma, e a una spiccata dialettica, la showgirl ha sempre ottenuto riscontri importanti da parte del pubblico.

Dal Gf ad altri format il passo è stato quindi brevissimo. Barbara D’Urso l’ha scelta come opinionista per La Pupa e il Secchione, e anche nell’altro fortunato programma di Mediaset la sua presenza si è trasformata in una valanga di complimenti. Fra ospitate e collaborazioni con il mondo della moda, la sua carriera va quindi meritatamente a gonfie vele, e nei momenti di relax, continuano ad arrivare scatti incredibili in una community vastissima.

Soleil Sorge in bikini è esplosiva

Un milione e 200mila followers. Il seguito di Soleil Sorge è pazzesco e la showgirl continua a regalare scatti presi d’assalto dalla sua community. Dopo aver postato una galleria su una finestra con pose pazzesche e un costume che esalta le sue splendide forme, Soleil ha fatto il bis.

Questa volta il bikini è dorato, ma la sostanza non cambia e le reazioni che incassa neppure. Silhouette da sogno, sguardo accattivante, un volto che buca l’obiettivo e regala emozioni a chi la segue. In pochi minuti le arrivano una valanga di commenti tutti positivi, non solo dai fan che la seguono, ma anche da molti personaggi dello spettacolo che hanno condiviso con lei avventure in televisione.

Sono più di 1000 i commenti, un numero incredibile che testimonia quanto il suo seguito sia alto e sempre in costante crescita. Del resto, dopo una stagione televisiva da protagonista assoluta, e con le richieste che fioccano, non poteva essere altrimenti per una donna affasciante e soprattutto mai banale.