Guendalina Tavassi infiamma la spiaggia: il costume quasi non si vede

Un uragano di bellezza e simpatia che dall’Isola dei Famosi ha travolto i fan: Guendalina Tavassi anche in piaggia è esplosiva.

Non solo una concorrente. Guendalina Tavassi ha dato ragione a chi l’ha scelta per l’edizione dell’Isola Dei Famosi, e la sua presenza non è passata di certo inosservata.

Fascino esplosivo, forme giunoniche, sorriso smagliante ma soprattutto tanta simpatia. La splendida showgirl è stata l’anima del programma in tandem con il fratello, altra piacevole sorpresa della edizione, e in molte occasioni fra liti, scherzi e bikini magnetici, ha conquistato spazio durante il daytime e in prima serata.

La sua esperienza si è fermata quando i conduttori hanno deciso di allungare il programma, proponendo un nuovo accordo. La Tavassi così come ha sempre dimostrato in trasmissione ha scelto il cuore, decidendo di tornare dalla famiglia e di rispettare gli impegni presi prima dell’inizio del programma. Poco importa ai fan, perché anche sui social arrivano scatti da urlo.

Guendalina Tavassi infiamma la spiaggia

Anche in studio la Tavassi ha fatto battere il cuore agli italiani. Abiti stretti, un décolleté da sogno e look pazzeschi hanno infiammato le prime serate. Il resto arriva in una pagina social dai grandi numeri. Sono un milione e 200mila i followers sempre pronti ad attendere nuove foto, che puntualmente arrivano, e nei periodi caldi, magari su una splendida spiaggia, si trasformano in boom di commenti.

Anche di recente la showgirl romana ha infatti regalato quattro foto da sogno. Le prime in ginocchio in spiaggia con un costume molto minimal che evidenzia un fisico curatissimo e molto amato dal pubblico italiano. Poi arriva un’altra istantanea in cui la Tavassi è sdraiata su un telo, e l’entusiasmo della community si accende.

Cambia la spiaggia insomma ma non la sostanza. La showgirl travolge tutti con uno sguardo che incolla allo schermo ma soprattutto con forme che fin dai suoi esordi in tv hanno conquistato gli italiani. Questo è il suo momento e la Tavassi se lo gode dopo aver brillato in un programma che potrebbe regalarle una nuova fase della carriera vincente e ricca di soddisfazioni.