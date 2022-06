Claudia Ruggeri, la sfilata è esuberante: il lato A non si contiene

Una collaborazione con un noto brand di moda si trasforma in una sfilata pazzesca: Claudia Ruggeri è esplosiva.

Non c’è pausa per Claudia Ruggeri, sempre protagonista e al centro di un vero e proprio boom in una carriera in netta crescita.

Terminate le fatiche ad “Avanti un altro”, la splendida “Miss Claudia”, molto amata dal pubblico, continua a lavorare e a postare tutto sulla sua pagina Instagram. Al fianco di Bonolis e Laurenti ha conquistato gli italiani, che alla ricerca di notizie e novità su di lei, ma soprattutto a caccia di scatti che testimoniano la sua bellezza, si sono fiondati sui social per testimoniarle il loro affetto.

Claudia Ruggeri non è infatti solo una donna bellissima e dallo spiccato fascino mediterraneo, ma anche una appassionata e studiosa di psicologia, una protagonista del piccolo schermo in grado sempre di essere brillante davanti agli obiettivi e soprattutto ironica e travolgente.

Fin dalle sue prime apparizioni il pubblico è stato immediatamente conquistato dal suo fascino mediterraneo, e i riflessi sono tutti in una pagina Instagram che la rende di diritto una influencer in grado di stupire.

Claudia Ruggeri, sfilata esplosiva: il video cattura i fan

Un milione e 300mila followers. Sono i numeri a dare il senso di quanto Claudia Ruggeri sia seguita e amata dal pubblico italiano. Inevitabile quindi l’interesse da parte dei marchi di moda, che grazie alla esposizione mediatica della showgirl e alla sua bellezza, decidono di affidarle importanti campagne pubblicitarie.

Il tutto si trasforma in video e foto che vengono postati sui social, e in una serie di reazioni in cui emerge tutto l’apprezzamento per “Miss Claudia”. Come nel caso dell’ultima sfilata per Coconuda. Abiti bellissimi e sgargianti, una camminata travolgente in un luogo incantevole in mezzo ai presenti, poi la posa per i fotografi con un sorriso smagliante.

Le forme della showgirl rendono il tutto più intrigante per i presenti, ma il successo trova un seguito clamoroso su Instagram, in cui immediatamente dopo arriva un altro video. I fan commentano, la Ruggeri risponde e la pagina si trasforma in un attimo in un vulcano di reazioni. Merito di una bellezza unica, ma anche di una genuinità che negli italiani fa sempre colpo.