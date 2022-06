Ha parlato con Pioli: non c’è spazio, lascia subito il Milan

Il Milan dà il benservito al calciatore: non rientra nei piani di Pioli e lascia i rossoneri ma ha già trovato il suo nuovo club.

In casa Milan il momento continua ad essere delicato. Se sul fronte societario è arrivata chiarezza, con Maldini e Massara pronti a firmare un nuovo (meritato) contratto col club, il mercato resta ancora fermo.

I tifosi mugugnano, anche alla luce delle novità tutt’altro che positive in arrivo dall’estero. Su Botman la situazione sembra abbastanza chiara. Il calciatore ha messo il Milan in cima alla lista, avrebbe anche l’accordo, ma il club offre una cifra più bassa rispetto a quella proposta dal Newcastle e già accettate dal Lille.

Questo fattore potrebbe spingere quindi altre squadre a dare la caccia al forte centrale olandese, o comunque invogliarlo a stringere la mano al Newcastle. Stesso discorso vale per Renato Sanches. L’esperienza in Serie A, in un club che ha già dimostrato di saper vincere, era stata accettata con entusiasmo dal portoghese. Restano però i dubbi dopo l’offerta del Psg, che potrebbe realmente scombinare i piani al Milan. In un quadro delicato, Maldini cerca fondi per andare a chiudere quelle trattative solo da finalizzare, e in tal senso una cessione imminente è praticamente fatta.

Milan, il difensore saluta: ha già l’accordo col nuovo club

Il Milan ha già tracciato quindi il percorso in una estate che sarà rovente sul mercato. Maldini ha già chiuso i rinnovi con i calciatori che Pioli vuole fortemente e ora si concentra sugli innesti di un centrocampista e un difensore. Intanto il club fa cassa, e ha già comunicato ad un calciatore l’intenzione di interrompere i rapporti.

Mattia Caldara, rientrato dal Venezia, è infatti già pronto a partire. Lo ha sondato il Bologna, ma il centrale ha già in mano un accordo che resta solo da firmare. Pare infatti che fra i tanti club interessati all’ex calciatore di Juve e Atalanta l’abbia spuntata l’Empoli.

I toscani, che intanto stanno provando a chiudere anche con il Cagliari per Marin, cercano la via del prestito, magari con obbligo di riscatto. Al Milan la formula non dispiacerebbe e le parti provano a trovare la cifra giusta per stringersi la mano. Sembra però che l’accordo sia ai dettagli, e il Milan avrebbe sistemato un’altra casella importante in un caldo mese di giugno sul fronte del mercato.