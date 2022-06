Eleonora Boi, la scollatura è esagerata al ristorante: visione ‘abbondante’

Eleonora Boi si sta godendo un periodo di meritato relax. In Europa dopo che si è allontanata, per qualche settimana, dagli Stati Uniti D’America dove vive insieme al suo compagno, il cestista Danilo Gallinari. La FOTO che a breve vedrete merita

D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che la stessa non ha mai deluso le aspettative in merito ai suoi post che sono sempre quelli più ricercati. Non solo, sono anche quelli dove i suoi follower lasciano un bel e meritatissimo “like”. Proprio come si è verificato nelle ultime ore quando ha voluto aggiornare il suo canale ufficiale Instagram con un nuovo post che sta avendo tantissimo successo. Se non ci credete restate qui collegati.

Eleonora Boi, spettacolo della natura: che forme

Per chi non si perde un solo suo aggiornamento sa benissimo che, in questo momento, la bellissima giornalista si trova in Grecia, precisamente a Santorini, dove si sta godendo le meritatissime vacanze prima di ritornare a lavoro. Tra post e ‘stories’ davvero è sempre una goduria per i nostri occhi che non potevano chiedere altrimenti. Una bella cena rilassante è proprio quella che ci voleva, dopo aver trascorso una giornata a mare tra tuffi (e soprattutto qualche selfie). Quello che ha catturato la nostra attenzione (lo stesso succederà anche a voi statene certi) è stato il suo look che metteva in evidenza le sue straordinarie forme che non potevano (e non possono) mai passare inosservate. Tanto è vero che anche la sua amica ed ex collega Monica Bertini si è dovuta inchinare dinanzi a così tanta bellezza lasciandole un bel e meritatissimo “like”. Sappiamo che adesso abbiamo alzato ulteriormente la vostra curiosità: vi sveliamo che è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Eleonora Boi, forme incontenibili: lato ‘A’ esplosivo – FOTO

Un vero e proprio spettacolo della natura, non ci sono altre descrizioni in merito per descriverla. Contornata dal bellissimo panorama che ti regala solamente una città stupenda come Santorini, ecco a voi la bellissima Eleonora Boi che fa vedere a tutti la sua infinita classe mostrando un vestito a dir poco fantastico che non ha bisogno di presentazioni. Un lato ‘A’ che definire esplosivo è fin troppo poco. Sguardo rivolto verso l’obiettivo della fotocamera e si va a comandare sia in Grecia che su Instagram. Che spettacolo.