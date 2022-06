Guendalina Tavassi provocante dentro casa, posizione piccante

Probabilmente una versione così piccante da parte di Guendalina Tavassi, prima ad ora, non l’avete mai vista. Non temete visto che la nativa di Roma ha spiazzato completamente i suoi fan con una serie di scatti da togliere decisamente il fiato

Proprio come quello che a breve vedrete e che non ha bisogno assolutamente di essere commentato o altro, ma solamente essere visionato con la massima attenzione visto che non stiamo parlando di una semplice foto, ma di una vera e propria opera d’arte. Non si tratta affatto della prima volta che ci regala una emozione del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione ha davvero dato il meglio di sé e si è superata.

Guendalina Tavassi, posa provocante tra le quattro mura

In realtà ci possiamo anche accontentare di questo selfie che si è scattata nelle ultime settimane, proprio dopo la fine della sua avventura all’Isola dei Famosi dove è stata una delle protagoniste. In realtà ci ha sperato, sino all’ultimo, che il cognome ‘Tavassi’ potesse trionfare in Honduras, ma non sarà così visto che il fratello Edoardo è stato costretto al ritiro. La bellissima romana continua a stravolgere tutti i piani dei suoi follower che la seguono, con molto interesse, sui suoi profili social e che non si perdono affatto un solo suo aggiornamento. Il titolo è tutto un programma, ma se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando (e soprattutto a cosa ci stiamo riferendo) non dovete assolutamente preoccuparvi visto che siete arrivati al posto giusto ed al momento giusto. Una gioia per i vostri occhi, non potrebbe essere altrimenti. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate attendendo con ansia. Non vi resta che mettervi comodi e godervi lo spettacolo visto che sta per iniziare. Tenetevi forte perché il contenuto che a breve visionerete è a dir poco da “infarto“.

Guendalina Tavassi decisamente troppo sexy: posizione da “infarto” – FOTO

In realtà sono tre le foto che sono state scattate e pubblicate, ma questa in particolare ha catturato la nostra attenzione. Speriamo che anche a voi faccia lo stesso effetto. Sempre più in forma che mai, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ spiazza tutti con una posizione a dir poco provocante. Anzi, quel termine è decisamente troppo riduttivo. Sguardo sensuale che fissa l’obiettivo della fotocamera, lato ‘B’ messo in bella mostra e vestito completamente aderente che mette in evidenza le sue straordinarie forme.