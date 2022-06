Elena Morali sontuosa in costume: perizoma da togliere il fiato

Semplicemente sontuosa, non esistono altri termini per poter descrivere la straripante bellezza che ci mostra Elena Morali. Anche perché gli aggettivi nei suoi confronti li abbiamo finiti tutti: semplicemente fantastica, nulla da dire in merito

Possiamo confermarvi che l’ultimo post condiviso dalla nativa di Ponte San Pietro è un qualcosa di a dir poco fantastico e che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non vedevamo affatto l’ora di poter visionare il suo ultimo capolavoro. Anche in questa occasione non siamo rimasti affatto delusi. Anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta, ci ha sorpreso ancora una volta: guardare per credere – FOTO

Elena Morali, bellezza incandescente

Un’altra (meritatissima) pioggia di like sta conquistando la bellissima Elena Morali. D’altronde non poteva essere altrimenti visto che la stessa condivide delle vere e proprie opere d’arti sulla sua pagina ufficiale Instagram. Specialmente il suo ultimo post che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Anche i suoi follower non potevano fare altro che rimanere a bocca aperta dopo che la 32enne ha mostrato a tutti il suo fantastico repertorio. Direttamente dalle ‘Caribe Bay‘ (per chi non lo sapesse si trova in Italia e precisamente in provincia di Venezia) l’ex concorrente sia dell’Isola dei Famosi che de ‘La Pupa e il Secchione’ ha fatto vedere a tutti il suo nuovo costume che ci ha fatto togliere completamente il fiato. Se ancora non lo avete visto e soprattutto non avete capito di cosa stiamo parlando non temete che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Una visione carica di meraviglia per i nostri occhi che non hanno potuto fare altro che visionare questa immagina che ci ha lasciato senza parole. Guardare per credere il tutto. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Elena Morali, il perizoma chiede “aiuto”: o forse no? – FOTO

Un lato ‘B’ semplicemente perfetto che più perfetto davvero non si può. Delle gambe spettacolari che sembrano non finire mai. Un fisico che non deve essere assolutamente commentato visto che non presenta alcun segno di negatività o altro. Sguardo rivolto verso altri obiettivi, il tutto contornato da un paesaggio fantastico. La nuova opera d’arte della Morali è una gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere assolutamente di meglio. Ora non vi resta che andare sul suo account e lasciare un meritatissimo “cuoricino”.