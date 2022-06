Affare Sensi, nuovo cambio di maglia in Serie A

Stefano Sensi è alla ricerca del nuovo riscatto. In realtà, negli ultimi sei mesi, non è riuscito ad imporsi negli schemi tattici di Marco Giampaolo con la maglia della Sampdoria. Tra pochissimi giorni il suo prestito terminerà e tornerà alla base

L’Inter è pronto nuovamente ad accoglierlo, ma solamente in maniera temporanea visto che per lui ha in mente un altro tipo di soluzione. Un’altra cessione, ma questa volta non in prestito secco: si parla di cessione definitiva da parte del centrocampista che è pronto a ripartire da zero e mettersi alle spalle un periodo sicuramente molto difficile della sua carriera calcistica per via degli infortuni che lo hanno pesantemente condizionato.

Sensi, voglia di ripartire: sarà addio con l’Inter

Difficile. Anzi, quasi impossibile che il calciatore rimanga alla corte di Simone Inzaghi. I motivi sono tantissimi ed anche scontati. Il primo è che il manager piacentino davvero non riesce a trovargli una posizione giusta nel suo scacchiere visto che non lo considera un elemento valido nel suo gioco. Lo dimostrano le poche presenze con la maglia dei nerazzurri nell’ultima stagione. Anche se, nel match di Coppa Italia degli ottavi di finale contro l’Empoli, è entrato dalla panchina ed ha risolto la gara. Gioia nei suoi occhi e soddisfazione enorme per essersi messo alle spalle un periodo bruttissimo per via degli infortuni. Anche se, tutto questo, non è bastato. Poteva essere una ottima trama di un film la sua: una rete per far cambiare idea al suo allenatore. Nulla di tutto questo, alla fine è andato via, in prestito, in Liguria per giocare con la maglia della Sampdoria. In blucerchiato ha giocato e si è fatto anche rispettare, ma i risultati non sono stati dalla sua parte, nonostante sia arrivata comunque la salvezza. Adesso, però, per lui è giunto il momento di iniziare una nuova avventura sempre in Serie A. Con un’altra maglia, ovviamente.

Sensi, ipotesi Fiorentina più che concreta

In molti lo stanno già pensando: con Vincenzo Italiano il calciatore è pronto a ritornare ai tempi del Sassuolo e nel primo anno di Inter sotto la guida di Antonio Conte. In quei casi davvero sembrava un elemento di un’altra categoria. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport‘, il classe ’95 è entrato prepotentemente nel mirino della società viola.

Il patron Rocco Commisso è pronto ad accontentare la possibile richiesta del suo allenatore, dopo che i due hanno fatto la pace in questi giorni (si parlava di un possibile addio). Adesso tutto su Sensi che è pronto a diventare un giocatore della Fiorentina.