Annalisa, danza a ritmo incandescente: gonna troppo mini

Una Annalisa così infuocata, molto probabilmente, non l’avete ancora vista. Una visione paradisiaca quella che riguarda la celebre cantante italiana che si dimostra, ancora una volta, molto attiva sui social network

Il suo ultimo post sta raccogliendo una pioggia infinita di “like” sta continuando a ricevere dai suoi follower. In realtà non si tratta affatto di una novità visto che non è assolutamente nuova a tutte queste cose. Tanto è vero che il contenuto che la vede protagonista è semplicemente da sogno. La vediamo esibire (anche se si tratta di uno scatto) in una posa “caliente” e che sta avendo moltissimo successo sui social. Guardare per credere – FOTO

Annalisa, l’uscita del nuovo singolo è da brividi

In realtà non è altro che l’uscita del suo nuovo singolo che ha preso il nome di ‘Tropicana‘ che si candida ad essere una delle canzoni più ascoltate di questa estate che si promette decisamente infuocata. Il tutto grazie alla collaborazione da parte della band salentina dei ‘Boomdabash’ che hanno voluto duettare con la cantante. Si candida ad essere uno dei tormentoni che molte persone sicuramente canteranno e balleranno sulle spiagge italiane. Anche se, in questo caso, ci concentriamo esclusivamente sul suo post che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione e che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Tanto è vero che i suoi follower non hanno potuto fare altro che rimanere a bocca aperta per il post che la nativa di Savona ha voluto regalare a chi la segue. Una pioggia di “like” era quasi scontata ed obbligatoria. Come del resto anche i commenti di approvazione che non potevano mancare in questi casi. Se non avete ancora capito di che cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Stropicciatevi bene gli occhi perché quello che vedrete è a dir poco un qualcosa di fantastico.

La danza dell’estate è servita: semplicemente spettacolare – FOTO

Ed eccola qui che la vediamo esibirsi sul palco dove è impegnata a cantare ed in questo caso anche a ballare. Un fisico che definire perfetto è relativamente troppo poco. Una gonna fin troppo corta che mette in evidenza le sue gambe che meritano di essere viste con molta attenzione. Uno spettacolo per i nostri occhi. Davvero abbiamo esaurito le parole per lei.