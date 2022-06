Terremoto in casa Napoli, tifosi gelati: se ne va il gioiello

Un vero e proprio terremoto quello che si sta verificando in casa Napoli per via della non chiara situazione che sta vivendo la società azzurra. Secondo molte fonti locali pare che sia in atto una vera e propria rivoluzione nella rosa

Una preoccupazione enorme da parte dei tifosi che non sanno davvero a cosa pensare. Tantissimi i nomi dei calciatori che sono stati inseriti nella lista dei possibili partenti. Tra questi si è aggiunto anche un altro pronto a fare le valigie e lasciare la squadra in questa sessione estiva. Un qualcosa che gli stessi sostenitori farebbero molta fatica ad accettare sinceramente. Adesso, però, l’ultima parola spetterebbe al calciatore.

Situazione non facile in casa Napoli

Non è per nulla facile la situazione che si sta vivendo nei partenopei. Sono tantissime le voce che aumentano, ogni giorno, di possibili calciatori che sono pronti a lasciare la città campana. L’umore tra i tifosi non può assolutamente essere dei migliori visto che la delusione di non essere riusciti a lottare per lo scudetto è stata assolutamente tanta, soprattutto per via del fatto che hanno perso importanti partite e punti preziosi che potevano essere determinanti per cercare di dare fastidio alle due milanesi. Adesso, però, si pensa al futuro: un futuro che, però, potrebbe non vedere protagonisti alcuni calciatori fondamentali per lo schema di gioco del tecnico Spalletti. Tra questi spunta anche quello di un elemento chiave della squadra che, dopo pochi anni dal suo arrivo, è pronto a fare le valigie per iniziare una nuova avventura. Non in Italia, ma all’estero. Su di lui è piombato l’interesse da parte di un top club che è disposto a fare un sacrificio economico importante.

Napoli, Osimhen a rischio partenza: su di lui la big europea

Victor Osimhen, all’inizio del suo arrivo, è stato definito quasi un oggetto “misterioso”. Nelle prime partite non è che abbia convinto più di tanto. Poi ci si è messa anche la sfortuna (vari infortuni). Al suo rientro, però, ha dimostrato di essere un buon attaccante che poteva fare la differenza. Nell’ultima stagione appena trascorsa ha realizzato gol, ma ne poteva fare altrettanti visto che ha avuto molte possibilità.

Ciononostante ha raccolto gli interessi da parte di alcuni club che sono pronti a puntare su di lui, in particolar modo il Borussia Dortmund che è sempre alla ricerca di un nuovo Erling Haaland, anche se hanno preso Karim Adeyemi dal Salisburgo.