Lo ha incontrato Moncada: super colpo Milan in arrivo

Se non si tratta di un affare fatto allora davvero poco ci manca visto che, l’obiettivo numero uno del calciatore, ha incontrato il capo scout del Milan, Geoffrey Moncada che è volato nel suo paese per parlare direttamente con lui

Il calciatore è entrato prepotentemente nel mirino della squadra rossonera che non vede l’ora di chiudere l’affare e di anticipare la concorrenza delle altre squadre che hanno messo gli occhi su di lui. Un affare che lo stesso direttore tecnico, Paolo Maldini, non vuole farsi assolutamente scappare. Ed è per questo motivo che lo stesso sta facendo di tutto per fare in modo che l’affare si possa concludere quanto prima. Magari anche prima di luglio.

Milan, assalto in Argentina per l’obiettivo numero uno

In realtà se ne stava parlando anche da un bel po’ di tempo, ma solamente nelle ultime ore è arrivata la notizia che probabilmente in molti stavano aspettando. Sia chiaro: non si tratta affatto di un qualcosa di ufficiale, ma che ci va molto vicino. Come riportato in precedenza il capo scout della società rossonera, Geoffrey Moncada, ha preso un volo diretto per il Sudamerica, destinazione Argentina. L’obiettivo numero uno era parlare con il calciatore che è entrato prepotentemente nel mirino del club. Tanto è vero che ci è anche riuscito con tanto di esito positivo. Basti pensare che adesso, lo stesso atleta, sta aspettando una chiamata dall’Italia: fare le valigie e volare per questa nuova importantissima ed entusiasmante avventura. Anche se non è così del tutto semplice visto che l’obiettivo primario, in quel ruolo, rimane Renato Sanches del Lille. Sul portoghese, però, si è fiondato di prepotenza il Paris Saint Germain pronto ad anticipare la concorrenza di tutte le altre squadre e assicurarsi le prestazioni del calciatore.

Milan, Enzo Fernandez se non arriva Sanches

Si chiama Enzo Jeremias Fernandez, nato il 17 gennaio del 2021, e come mestiere fa il centrocampista del River Plate. Cresciuto nelle giovanili della squadra argentina mostra, sin da subito, un qualcosa in più rispetto ai suoi compagni di squadra. Dopo il prestito al Defensa Y Justicia, ritorna alla base dove fa vedere a tutti le sue qualità.

Un centrocampista con il vizio del gol, proprio quello che servirebbe al Milan che ha deciso di puntare su di lui, ma solamente dovesse arrivare una “fumata nera” dalla Francia per il fuoriclasse portoghese. A riportare il tutto ci ha pensato anche il giornalista Gianluca Di Marzio a ‘Sky’.