Futuro Belotti, decisione presa: l’attaccante non ha dubbi

Andrea Belotti non ha più dubbi in merito a quello che sarà il suo futuro. Nelle ultime ore il centravanti della nazionale ha voluto sciogliere le riserve in merito alla sua situazione. Adesso, però, la palla balza direttamente alla società

L’unica cosa certa è che il ‘Gallo’ non rinnoverà il proprio accordo con il Torino, in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Il presidente del club, Urbano Cairo, ci ha provato in tutti i modi a far cambiare idea allo stesso capitano, ma non c’è stato verso e nulla da fare visto che la sua intenzione era chiara: quella di andarsene a parametro zero. In molti l’hanno vista come una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi che gli sono stati sempre vicino.

Belotti, unica cosa certa è l’addio al Torino

Come riportato in precedenza l’unica cosa, in cui non ci sono dubbi, è che lascerà il Piemonte. Anzi, possiamo confermare anche il fatto che l’idea di abbandonare l’Italia non gli piaccia nemmeno un po’. Quindi sono stati smentiti, ufficialmente, i rumors che lo volevano molto vicino alla Major League Soccer, dove avrebbe fatto compagnia a Lorenzo Insigne nella sua avventura al Toronto. Non accadrà nulla del genere visto che la sua famiglia vuole rimanere nel nostro paese. Così come è stata scartata anche l’ipotesi della Ligue 1, dove il Monaco ha fatto più di un pensierino per lui. In realtà i francesi non hanno mai mollato la presa, ma l’idea di giocare in quel tipo di campionato non lo aggrada particolarmente. Quindi? Sembra più che scontata l’opzione Serie A che si fa sempre più viva. In realtà sono aperte alcune ipotesi, anche se lo stesso calciatore già sa dove voler andare.

Belotti spinge per il Milan, ma i rossoneri come la pensano?

Il suo più grande desiderio è quello di giocare con la maglia del Milan. In realtà, in passato, il ‘Diavolo’ ha fatto più di un pensierino per il classe ’93, salvo poi cambiare idea. Adesso, però, com’è la situazione? I rossoneri sono sempre interessati a lui o qualcosa è cambiato? In merito a tutto questo la risposta definitiva si saprà solamente tra qualche giorno.

Lui nel frattempo attende qualche mossa da parte del direttore tecnico, Paolo Maldini. Anche se non è assolutamente da scartare l’ipotesi che porta alla Fiorentina: con Vincenzo Italiano diventerebbe il fulcro del gioco dei viola, facendo accomodare in panchina Arthur Cabral e rispedire in Germania il ‘Pistolero’ Piatek.