Sara Croce presentatrice di fuoco, il vestito si apre ed il lato ‘A’ esplode

Una versione così di Sara Croce scommettiamo che non l’avete mai vista fino ad ora. Da ‘Bonas’ del programma ‘Avanti Un Altro’ su Canale 5 fino a diventare presentatrice dell’edizione di ‘Difendiamo’ come ha fatto sapere sui social

Ed è proprio dal suo profilo ufficiale Instagram che ha voluto far sapere il tutto ai suoi follower con uno scatto che non poteva assolutamente passare inosservato e che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti i suoi follower. Vi possiamo confermare che anche noi della redazione siamo rimasti decisamente a bocca aperta dopo aver visto il suo ultimo capolavoro che non merita assolutamente alcun tipo di presentazione. Per tutto il resto bisogna solamente restare fermi a guardare – FOTO

Sara Croce, da ‘Bonas’ a presentatrice: semplicemente di fuoco

Se davvero credete di averla vista in tutte le salse vi possiamo confermare che state sbagliando di grosso. Proprio nelle ultime ore, la classe ’98, ha impreziosito ulteriormente il suo canale ufficiale Instagram con uno scatto che passerà decisamente alla storia e che merita di essere visto con molta attenzione. Ci rendiamo conto che questa frase l’abbiamo detta anche negli altri contesti, ma dovete crederci sulla parola: il contenuto che a breve vedrete è a dir poco incantevole. Questa volta dovete dimenticarvi di vederla nei panni della ‘Bonas‘ del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma solamente nelle vesti di presentatrice di una iniziativa che ha avuto molto successo dove ha fatto da madrina. Tanto è vero che ha voluto immortalare il tutto con degli scatti. Uno in particolare ha catturato la nostra attenzione. Il suo vestito è a dir poco fantastico. Se davvero non ci credete allora non vi resta altro che mettervi comodi e di godervi lo spettacolo.

Sara Croce, il vestito si apre: fisico incredibile – FOTO

Ed eccola qui sempre più “bollente” che mai. Ci dispiace se non ci avete creduto sulla parola, ma quando si parla di lei siamo estremamente seri. Sempre più incantevole, davvero non abbiamo altre parole per descrivere la sua straripante bellezza che non può passare inosservata. Un vestito che mette in evidenza le sue straordinarie forme che danno sempre quel tocco in più di cui avevamo un estremo bisogno. Un lato ‘A’ che esplode e non può fare decisamente altro. Un vero e proprio successo, una quantità di like assicurata.