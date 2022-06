Ines Trocchia, il selfie spiazza tutti: il lato ‘A’ ci manda ko

Se pensate di aver visto tutto che vede come protagonista la nostra Ines Trocchia possiamo confermarvi una sola cosa: che non è assolutamente così. Anzi, a dire il vero, questa volta si è decisamente superata: il suo selfie ci ha steso

L’autoscatto ci ha mandato decisamente ko. Non si tratta affatto della prima volta che si è verificata una cosa del genere, ma in questa occasione ha voluto decisamente strafare. I risultati, come potrete vedere a breve, sono stati a dir poco straordinari. In questo caso il suo lato ‘A’ è un qualcosa di incredibile. Ines Trocchia fa vedere a tutti la sua straripante bellezza con uno scatto che sicuramente passerà alla storia. Guardare per credere – FOTO

Ines Trocchia, il selfie ci “devasta”: spettacolare

Per chi non la seguisse (fatelo dopo aver letto questo articolo) sui social deve sapere che in questo momento ha iniziato le sue vacanze. All’estero, non in Europa ma negli Stati Uniti D’America. Direttamente da Hollywood l’incantevole Ines Trocchia che fa vedere a tutti i suoi follower la sua straordinaria bellezza. Una bellezza, appunto, che anche dall’altra parte del mondo stanno conoscendo e che soprattutto stanno imparando ad apprezzare. Una gioia per i nostri occhi che non stavamo aspettando altro che un suo nuovo post per poter lasciare il più che meritato “like” ed anche commento di approvazione. Davvero non abbiamo più altre parole per poter descrivere il contenuto che merita di essere visto con la massima attenzione. Ovviamente sappiamo bene che stiamo alzando, notevolmente, il vostro livello di curiosità in merito al suo ultimo post. Non ci resta che dirvi una sola cosa: è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Tenetevi forte e concentratevi al meglio perché lo spettacolo che offre la stupenda campana vi farà rimanere completamente senza parole.

Ines Trocchia, il selfie ci manda tutti ko – FOTO

Ed eccola qui, sempre più seducente che mai. Un selfie che ci manda completamente in tilt. Davvero non sappiamo cosa dire in merito. Lo sguardo che fissa l’obiettivo della fotocamera e l’occhio che cade inevitabilmente lì. A quanto pare si tratta di un passaggio obbligatorio. Una pioggia di “like” sta continuando a ricevere il suo post. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione da parte dei suoi follower e colleghe che si sono inginocchiate dinanzi alla sua infinita bellezza.