L’ottima annata disputata da parte di Marko Arnautovic non è passata per nulla inosservate alle big che adesso lo puntano come possibile rinforzo nel reparto offensivo delle loro squadra. L’austriaco, dopo un anno, può subito salutare

Ed è per questo motivo che la dirigenza felsinea non vuole farsi trovare assolutamente impreparata e cerca di correre ai ripari per una sua ipotetica partenza. Tanto è vero che il tecnico Mihajlovic ha individuato subito il sostituto che arriva dalla Serie B. Con il suo arrivo la squadra acquisterebbe senza dubbio un calciatore di qualità che ha vestito anche la maglia della nazionale e che potrebbe fare al caso della squadra romagnola.

Bologna, Arnautovic in partenza

Come riportato in precedenza, l’impatto del centravanti austriaco con il campionato italiano è stato a dir poco devastante. Per lui si è trattato di un ritorno. A portarlo in Italia fu l’Inter. Può essere fiero e soddisfatto di aver vinto il ‘Triplete‘, anche se non è stato per nulla protagonista in quella fantastica stagione visto che l’allenatore dell’epoca, José Mourinho, lo utilizzava con il contagocce (e nemmeno). Dopo anni di esperienza in varie parti (anche del mondo) l’austriaco è maturato calcisticamente ed ha trovato, in più occasioni, anche la via della rete. Lo ha dimostrato anche con la sua nazionale. Ed anche con il Bologna che ha creduto nelle sue qualità e lo ha riportato nel nostro paese. Il 33enne ha messo a segno in 34 presenze (considerano anche l’unica nel match di Coppa Italia perso contro la Ternana) ben 15 reti ed un assist. Numeri che hanno convinto alcuni top club a puntare decisamente su di lui. Chi, però, arriverà al suo posto? Una idea già c’è. Dalla cadetteria il nome che potrebbe scaldare la piazza felsinea.

Bologna, tentazione Joao Pedro se parte Arnautovic

Nel caso in cui dovesse arrivare una partenza da parte di Marko Arnautovic, allora la dirigenza punterà forte su Joao Pedro, fresco di retrocessione in Serie B con il Cagliari. L’italo-brasiliano non è riuscito ad evitare l’arretramento dei sardi che hanno salutato la massima serie. Questa è l’idea partorita dal tecnico Mihajlovic che ammira molto il calciatore e pensa a lui come sostituto per il reparto offensivo.

Una operazione che, però, non è affatto semplice visto che sul numero 10 rossoblù non ci sono solamente i romagnoli, ma anche altre squadre di A che hanno chiesto informazioni al presidente Giulini per il costo del cartellino da parte del classe ’92.