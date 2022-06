Jennifer Lopez, camicia aperta e tacchi da capogiro: spettacolo rovente

Jennifer Lopez incanta sui social e mostra sensualità ed eleganza. I fan prendono d’assalto il video di una donna amata in tutto il mondo.

Il suo è un successo planetario, che non ha mai conosciuto battute d’arresto. Da cantante, o nel ruolo di attrice, ma anche da modella, JLo è una delle donne più amate al mondo.

Fin dagli inizi della sua carriera ha mostrato di essere un uragano. Un mostro da palcoscenico, sul quale grazie ad una splendida voce, al sensualità e alle doti da ballerina, ha conquistato tutti con hit da sogno. Dal palco alle pellicole di successo il passo è stato brevissimo è sempre costellato da un grande seguito.

Stesso discorso vale per il mondo della moda, che la cerca continuamente per affidarle grandi sponsorizzazioni. Jennifer Lopez è una delle donne più amate al mondo, e anche il mondo del gossip ha raccontato tutto di lei. Anche quegli scatti rubati accanto ad un aereo con Ben Affleck, che hanno segnato un ritorno di fiamma atteso da tempo dai fan. Proprio accanto ad un aereo arriva un altro video che fa il giro del web e fa impazzire i fan.

Jennifer Lopez: video pazzesco e fan in delirio

Abito coloratissimo, tacchi vertiginosi e un sorriso incantevole. Jennifer Lopez non perde un colpo e infiamma la community con una registrazione postata su Instagram in cui fascino, eleganza e sensualità, emergono con forza e fanno il carico di reazioni.

JLo è infatti una delle donne più seguite al mondo suo social. Sono 217 milioni i suoi followers. Una cifra assolutamente incredibile per chi è appassionato di numeri legati ai social network, che di fatto testimonia quanto la popolarità della attrice e cantante sia continuamente in aumento.

Oltre al video arrivano anche altre immagini di uno dei frequenti viaggi in una carriera senza soste. Volto che incolla allo schermo, sguardo che conquista, forme esplosive che hanno fatto perdere la testa agli appassionati in ogni angolo se mondo. Questa è JLo, una artista semplicemente unica nel suo genere. Il modo più semplice per capirlo è guardare uno dei suoi video, come l’ultimo. Provate un po’ a dare un’occhiata, resterete a bocca aperta.