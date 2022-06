Sabrina Salerno, fisico e bikini da infarto: la Thailandia si inginocchia a lei

Anche per Sabrina Salerno sono iniziate le meritate vacanze. Proprio nelle ultime ore ha voluto festeggiare l’arrivo dell’estate con uno scatto che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione: guardare per credere FOTO

Davvero in questa occasione non sappiamo che dire. Probabilmente risulteremmo anche scontati e ripetitivi, ma sinceramente non ci importa. Quello che ci regala la bellissima nativa di Genova deve essere visto con la massima attenzione. Il suo scatto da decisamente quel tocco in più che ci mancava. Una gioia per tutti i nostri occhi che non stavano aspettando altro che un suo nuovo post per poter lasciare il nostro “like”.

Sabrina Salerno semplicemente da sogno

Anche in Thailandia fa vedere a tutti la sua straripante bellezza. Ovviamente non si tratta affatto di una novità da parte dei suoi follower che non si perdono un solo suo aggiornamento sui social network. Anche per la cantante ed attrice sono iniziate le meritatissime vacanze. Dopo averci dato un assaggio nel nostro paese con degli scatti semplicemente da favola, anche in questo caso si ripete e lo fa nel miglior modo possibile. Direttamente dall’Asia mostra tutto il suo essere: un qualcosa decisamente incantevole. Davvero ci mancano le parole. Probabilmente abbiamo finito di utilizzare tutti gli aggettivi per lei. Il suo ultimo post sta raccogliendo una carrellata di “cuoricini” fin troppo importante. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione da parte delle sue colleghe ed amici e soprattutto dei fan che non stavano aspettando altro se non il suo ultimo capolavoro che puntualmente è arrivato. Adesso, però, sappiamo benissimo che abbiamo alzato notevolmente la vostra curiosità. Non vi resta altro che mettervi comodi e vedere lo spettacolo che a breve andrà in scena: buona visione.

Sabrina Salerno, bikini da favola: fisico fin troppo “top” – FOTO

Dopo un bel tuffo a mare una foto è sempre quella che ci vuole in questi casi. Direttamente dal ‘Mu Koh Angthonf National Marine Park‘ una bellissima e sensuale Sabrina Salerno ci regala uno scatto che definire incantevole è assolutamente troppo poco. Il suo fisico è proprio come quello di quando l’abbiamo conosciuta negli anni ’80: è sempre lo stesso e non è cambiato di una sola virgola. Per noi non è cambiata affatto ed è rimasta così come l’abbiamo vista per la prima volta nel piccolo schermo. Anzi, ogni giorni che passava, è andata sempre a migliorare.