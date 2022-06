Ainett Stephens, intimo esplosivo: forme fin troppo incontenibili

Ainett Stephens ci dà il suo buongiorno nella migliore maniera possibile, ovvero nel modo in cui tutti quanti noi stavamo aspettando. Inutile ribadire che ci ha completamente fatto rimanere senza parole: guardare per credere la sua opera

Sì, perché ogni suo scatto deve essere definito come una vera e propria opera d’arte. Proprio per il fatto che non servono assolutamente le parole o altro, ma bisogna utilizzare gli occhi che sono l’unico strumento che in questi casi fanno il loro effetto. Se non ci credete allora non vi resta di fare altro che continuare a rimanere qui con noi perché tra pochissime righe arriviamo al punto che tutti quanti voi stavate attendendo con ansia FOTO

Ainett Stephens, se il buongiorno si vede dal mattino…

Il titolo, in realtà, è tutto un programma. Ovviamente ci stiamo riferendo a quello sopra: se questo è il suo buongiorno allora possiamo essere sicuri che la nostra giornata andrà verso una unica direzione: quella positiva. Uno scatto che non ha assolutamente bisogno di essere né commentato e né altro. Veramente non sappiamo cosa dire in merito visto che, ogni qualvolta che decide di postare qualcosa, è sempre un grandissimo successo per tutti quanti noi. Lo dimostra proprio la sua ultima foto che davvero fa vedere a tutti di che pasta è fatta e, soprattutto, far capire che per lei il tempo sembra non essere passato mai. Per noi rimane sempre la stessa, proprio come quando l’abbiamo conosciuta anni fa nella trasmissione ‘Mercante in Fiera‘ condotto da Enrico Papi. Anche in quella occasione non diceva una sola parola, ma in quel contesto bisognava osservarla con estrema attenzione visto che per lei parlava decisamente altro. Siamo consapevoli che abbiamo aumentato, ulteriormente, la vostra curiosità. Adesso non vi resta di fare altro che mettervi comodi e guardare lo spettacolo che sta per iniziare.

Ainett Stephens, intimo fin troppo infuocato: scatto provocante – FOTO

Direttamente dalla sua abitazione a Milano, ecco qui la nostra Ainett Stephens che continua, sempre di più, a sorprenderci. Uno scatto che non poteva decisamente passare inosservato. Un intimo decisamente di fuoco e che merita di essere visto con la massima attenzione. Sorriso a 32 denti, un intimo che aumenta ulteriormente le temperature ed un fisico che migliora ogni giorno che passa. Adesso non vi resta fare altro che lasciarle un bel “like” sul suo account ufficiale Instagram e se volete anche un commento di approvazione.